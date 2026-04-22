بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بابک خاربو، عموی علیرضا خاربو، از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، که ۲۱ بهمن در شهرستان دیزیچه اصفهان بازداشت شد، با اتهامات سنگینی روبهروست و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
بنا بر این اطلاعات، این شهروند ۳۳ ساله که پدر سه فرزند خردسال است، پس از بازداشت تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و سپس به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
منابع نزدیک به خانواده گفتند به همسر بابک خاربو اطلاع داده شده است از پیگیری روند آزادی او خودداری کند.
به نوشته نیویورکتایمز، با محدود شدن عرضه نفت در پی جنگ با جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز، قدرتهای اقتصادی جهان، یعنی چین، ژاپن، آمریکا و اروپا، موجودی بازار انرژی را به هر قیمتی خریداری میکنند. این مساله کشورهایی با اقتصادهای کوچک را به مرز فروپاشی کشانده است.
روزنامه نیویورکتایمز، چهارشنبه ۲ اردیبهشت، در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای رقابت کشورهای ثروتمند برای ذخیرهسازی سوخت پرداخته است؛ پدیدهای که با شعلهور شدن آتش جنگ در خاورمیانه، امنیت انرژی را در کشورهای فقیرتر به مرز فروپاشی کشانده و نظریههای کلاسیک اقتصاد بازار را به چالش کشیده است.
به نوشته نیویورکتایمز، این رقابت تهاجمی نهتنها قیمتها را در سطح جهانی بهشدت افزایش داده، بلکه باعث شده است کشورهای کمدرآمد در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین با بحرانهای اقتصادی بزرگی روبهرو شوند.
ایزابل وبر، اقتصاددان دانشگاه ماساچوست، معتقد است بازار دیگر بر اساس سازوکارهای طبیعی رفتار نمیکند، بلکه «قانون جنگل» بر آن حاکم شده است.
دولتها برای محافظت از ثبات داخلی خود، به آنچه «خریدهای عصبی» توصیف شده، روی آوردهاند که خود به موتور محرک ترس و صعود دوباره قیمتها تبدیل شده است. این الگوی ویرانگر، یادآور بحران غذایی دهه ۷۰ میلادی و رقابت نابرابر برای خرید واکسن در دوران کووید-۱۹ است.
اکنون نوبت به انرژی رسیده است؛ جایی که کمبود گاز برای آشپزی در هند و سوخت جت در جنوب شرق آسیا، زندگی روزمره میلیونها نفر را مختل کرده است.
کشورهای بزرگ با زیرساختهای عظیمِ ذخیرهسازی مانند چین، با وجود افت واردات، همچنان امنیت انرژی خود را حفظ کردهاند.
در سوی دیگر، در کشورهایی نظیر فیلیپین که وابستگی ۹۰ درصدی به نفت خلیج فارس دارند، وضعیت اضطراری ملی اعلام شده است.
اعتصاب رانندگان و ناتوانی دولتها در ادامه پرداخت یارانههای سوخت، ثبات سیاسی این مناطق را متزلزل کرده است.
در غرب نیز اوضاع چندان آرام نیست. در اروپا، غولهای هواپیمایی مانند لوفتهانزا به دلیل دو برابر شدن هزینه سوخت، مجبور شدهاند ۲۰ هزار پرواز را لغو کنند.
در ایالات متحده نیز دولت برای مهار نارضایتیهای اقتصادی، میلیونها بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خود را آزاد کرده است تا فشار را بر مصرفکننده داخلی کاهش دهد.
شکست پروژه جهانیسازی
جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، این وضعیت را ضربهای مهلک به ایده جهانیسازی میداند.
او گفت: «نگرش غالب پس از جنگ جهانی دوم بر این اصل استوار بود که مرزها در تجارت اهمیتی ندارند، اما با شروع احتکارهای ملی، مرزها بار دیگر به واقعیتهای سخت جغرافیایی تبدیل شدهاند.»
اگرچه نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول به کشورها هشدار دادهاند که از ممنوعیت صادرات بپرهیزند، اما در دنیایی که هر کشور در وضعیت بقا به سر میبرد، این توصیهها رنگ باخته است.
نتیجه نهایی این بحران، برتری قدرت پول بر عدالت اجتماعی است؛ جایی که ثروتمندان به زندگی لوکس خود ادامه میدهند و فقرا در تامین ابتداییترین نیازهای معیشتی خود باز میمانند. تاریخ نشان داده است که در سیطره ترس از بهوجود آمدن قحطی، همکاری بینالمللی نخستین قربانی خواهد بود.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی در ایران، در واکنش به گزارشی از نیویورکپست که از احتمال برگزاری مذاکرات در روز جمعه خبر داده بود، اعلام کرد: «تا این لحظه هیچ تغییری در برنامه ایران برای عدم شرکت در مذاکره ایجاد نشده است.»
ساعاتی پیش، نیویورکپست به نقل از دونالد ترامپ گزارش داده بود که احتمال آغاز دور تازه مذاکرات صلح «از همین جمعه» وجود دارد.
در این گزارش همچنین آمده بود که منابعی در اسلامآباد از پیشرفت در تلاشهای میانجیگرانه خبر دادهاند و گفتهاند احتمال ازسرگیری گفتوگوها در بازه «۳۶ تا ۷۲ ساعت آینده» افزایش یافته است. ترامپ نیز در پاسخ به پرسش این روزنامه درباره این تحولات، در یک پیام متنی نوشت: «ممکن است!»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است مسیح عباسخانی دوانلو که به همراه برادرش محسن در بازداشت به سر میبرد به اتهام قتل یک بسیجی به نام امین ضیایی در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه شهر ساری به اعدام محکوم شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، تاکنون دو جلسه دادگاه برای مسیح و محسن عباسخانی دوانلو برگزار شده و آنها تحت شکنجه مجبور به اعتراف اجباری درباره چاقو زدن به یک بسیجی شدهاند. این اطلاعات حاکی است که برای مسیح، برادر کوچکتر، حکم اعدام صادر شده ولی حکم محسن، برادر بزرگتر، هنوز مشخص نشده است.
به گفته یک منبع، مسیح به انفرادی منتقل شده و نگرانی از اعدام قریبالوقوع او بالاست.
دولت ایالات متحده از شهروندان خود که همچنان در ایران حضور دارند خواست همزمان با بازگشایی نسبی حریم هوایی ایران پس از تحولات اخیر «فوراً کشور را ترک کنند».
در این هشدار آمده است که مقامهای تهران ممکن است مانع خروج اتباع آمریکایی شوند یا در صورت صدور مجوز خروج، از آنها «هزینه خروج» دریافت کنند. همچنین به شهروندان دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی توصیه شده است که برای ترک کشور از گذرنامه ایرانی خود استفاده کنند.