قدردانی نخستوزیر پاکستان از ترامپ برای پذیرش درخواست تمدید آتشبس
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهدلیل پذیرش درخواست اسلامآباد برای تمدید آتشبس با جمهوری اسلامی قدردانی کرد.
او نوشت: «از طرف خودم و فیلد مارشال سید عاصم منیر، صمیمانه از رییسجمهوری ترامپ برای پذیرش سخاوتمندانه درخواست ما جهت تمدید آتشبس بهمنظور فراهم شدن فرصت ادامه تلاشهای دیپلماتیک، قدردانی میکنم.»
شهبار شریف افزود: «با اعتمادی که به پاکستان شده، این کشور به تلاشهای صادقانه خود برای دستیابی به یک راهحل مذاکرهشده برای پایان دادن به این مناقشه ادامه خواهد داد.»
نخستوزیر پاکستان نوشت: «صمیمانه امیدوارم که هر دو طرف به رعایت آتشبس ادامه دهند و بتوانند در دور دوم مذاکرات که قرار است در اسلامآباد برگزار شود، به یک توافق صلح جامع برای پایان دائمی این مناقشه دست یابند.»