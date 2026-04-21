شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به‌دلیل پذیرش درخواست اسلام‌آباد برای تمدید آتش‌بس با جمهوری اسلامی قدردانی کرد.

او نوشت: «از طرف خودم و فیلد مارشال سید عاصم منیر، صمیمانه از رییس‌جمهوری ترامپ برای پذیرش سخاوتمندانه درخواست ما جهت تمدید آتش‌بس به‌منظور فراهم شدن فرصت ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، قدردانی می‌کنم.»

شهبار شریف افزود: «با اعتمادی که به پاکستان شده، این کشور به تلاش‌های صادقانه خود برای دستیابی به یک راه‌حل مذاکره‌شده برای پایان دادن به این مناقشه ادامه خواهد داد.»

نخست‌وزیر پاکستان نوشت: «صمیمانه امیدوارم که هر دو طرف به رعایت آتش‌بس ادامه دهند و بتوانند در دور دوم مذاکرات که قرار است در اسلام‌آباد برگزار شود، به یک توافق صلح جامع برای پایان دائمی این مناقشه دست یابند.»