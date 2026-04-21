وزارت خزانه‌داری سه‌شنبه اول اردیبهشت در بیانیه‌ای نوشت که این افراد و شرکت‌ها به دلیل نقش داشتن در تهیه یا انتقال تسلیحات یا قطعات به نمایندگی از ایران مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

در یک هفته گذشته این دومین مجموعه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه افراد و شرکت‌های مرتبط با جمهوری اسلامی است.

فهرست جدید تحریم‌ها شامل چهار شرکت و دو هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ متعلق به ماهان‌ایر و هشت فرد است که در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی مستقر هستند.

این تحریم‌های جدید در حالی اعمال می‌شود که واشینگتن و تهران بر سر آغاز دور دوم مذاکرات برای دستیابی به توافقی که تنگه هرمز را باز نگه دارد و به جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل در ایران پایان دهد، در وضعیت تقابل قرار دارند.

آتش‌بس دو هفته‌ای که از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام شده بود بامداد چهارشنبه دوم اردیبهشت پایان یافت و در حالی که نگرانی‌ها بابت ازسرگیری حملات شدت می‌گرفت، دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تمدید آتش‌بس تا زمانی خبر داد که رهبران جمهوری اسلامی بتوانند بر سر یک پیشنهاد واحد به توافق برسند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود گفت: «در حالی که ایالات متحده همچنان ذخایر موشک‌های بالستیک ایران را کاهش می‌دهد، این رژیم در تلاش است ظرفیت تولید خود را بازسازی کند.»

این بیانیه می‌افزاید: «ایران به طور فزاینده‌ای برای هدف قرار دادن ایالات متحده و متحدانش، از جمله زیرساخت‌های انرژی در منطقه، به پهپادهای تهاجمی یک‌طرفه از سری شاهد متکی شده است.»

همچنین سه نفر به اتهام حمایت از شرکت ایرانی «پیشگام الکترونیک صفه» و مدیرعامل آن، حمیدرضا جهان‌قربانی، تحریم شدند. این شرکت متهم است هزاران «سِرووموتور» (Servomotor) دارای کاربرد در پهپادهای تهاجمی تهیه کرده است؛ قطعاتی که در پهپادهای سرنگون‌شده شاهد-۱۳۶ شناسایی شده‌اند و برای سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه پاسداران به کار رفته‌اند.

سرووموتور یک نوع موتور الکتریکی است که برای کنترل بسیار دقیق موقعیت، سرعت و گشتاور به کار می‌رود. شرکت «پیشگام الکترونیک صفه» و مدیرعامل آن پیش‌تر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.

کمال صباح بلخ‌کنلو، از دیگر افراد تازه‌تحریم‌شده، صرافی مستقر در تهران است که به‌گفته مقام‌های آمریکایی، نقش تسهیل‌کننده پرداخت‌های بلندمدت برای خرید فیبر کربن و سرووموتورهای مورد نیاز شرکت پیشگام الکترونیک صفه را بر عهده داشته است؛ اقلامی که جمهوری اسلامی از آن‌ها در برنامه‌های موشکی و پهپادی خود استفاده می‌کند.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، محمد وحیدی و دانیال خلیلی نیز به عنوان همکاران مدیرعامل پیشگام الکترونیک صفه در این شبکه عمل کرده‌اند و در انتقال کالاها از طریق آدرس‌هایی در دبی نقش داشته‌اند.

یک شرکت مستقر در ترکیه نیز به دلیل حمایت از شرکت «پردیسان رضوان شرق» در فهرست جدید تحریم‌ها قرار دارد. این شرکت در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۹ دی ۱۴۰۴) به دلیل ارتباط با مصطفی رستمی‌ثانی که پیش‌تر از سوی آمریکا تحریم شده بود، در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. رستمی‌ثانی نیز به دلیل تهیه ده‌ها تُن سدیم پرکلرات برای صنایع شیمیایی پارچین تحریم شده بود.

صنایع شیمیایی پارچین بخشی از سازمان صنایع دفاعی ایراناست که مسئولیت واردات و صادرات مواد شیمیایی را بر عهده دارد. این سازمان در سال ۲۰۰۸ تحریم شد وسازمان صنایع دفاعی ایران نیز در مارس ۲۰۰۷ در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

هر دو نهاد همچنین تحت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل مشمول مسدودسازی دارایی‌ها هستند.

شرکت «منسوجات اِتْمی فایبر» نیز صدها محموله لینتر پنبه‌ای برای پردیسان رضوان شرق ارسال کرده است. این ماده به نیتروسلولز تبدیل می‌شود که به‌عنوان بهبوددهنده عملکرد سوخت جامد موشک‌ها کاربرد دارد. این شرکت به دلیل حمایت از پردیسان رضوان شرق تحریم شده است.

آمریکا همچنین حمیدرضا رکنی‌فرد و مصطفی رکنی‌فرد دو عضو هیات‌مدیره شرکت ایرانی آداک پرگاس پارس را تحریم کرده است. این شرکت در فوریه ۲۰۲۶ به دلیل نقش در خرید سدیم پرکلرات برای مشتریان مرتبط باصنایع شیمیایی پارچین تحریم شده بود.

همچنین چند فرد و نهاد مرتبط با شرکت هواپیمایی ماهان در فهرست تازه تحریم‌ها قرار دارند. ماهان ایر در سال ۲۰۱۱ به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم شده بود.

«بازرگانی بین‌المللی سپهر کاوه کیش» ، «شرکت مادر و نهاد کنترل‌کننده ماهان‌ایر» ، «خدمات هوایی سامان» و «چابوک» در امارات متحده عربی از جمله این نهادها هستند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، غلامعباس عطایی اقدم (رییس هیات‌مدیره شرکت سپهر کاوه کیش)، جمشید حسین‌زاده (عضو هیات‌مدیره شرکت سپهر کاوه کیش) و محمدحسین مهدیان (مدیر خدمات بار و مسافر ماهان‌ایر) از جمله افرادی هستند که به‌دلیل ارتباط با ماهان تحریم‌ شده‌اند.

دو فروند هواپیمای «EP-MTE» بوئینگ ۷۷۷ و «EP-MTB» بوئینگ ۷۷۷ تحت مالکیت یا بهره‌برداری ماهان‌ایر نیز تحریم‌ شده‌اند.

این تحریم‌ها با ذیل عنوان «مقابله با تروریسم و منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» اعمال شده‌اند.