نگرانی مردم نسبت به نظام بانکی و افزایش تقاضا برای پول نقد در ایران
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به افزایش تقاضا برای پول نقد در ایران گفت: «بانکها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند. به نظر میرسد بانکها فقط تا ۱۵ میلیون تومان مجاز به پرداخت باشند و بیش از آن امکانپذیر نیست، زیرا قوانین مبارزه با پولشویی را نقض میکند.»
او افزود مردم «با توجه به شرایط پیشبینی میکنند شاید مشکلی برای پرداختهای بانکی ایجاد شود، لذا پول نقد درخواست میکنند».
صمصامی «قاچاق و خرید ارز و دلار» و «فرار سرمایه» را از دیگر عوامل افزایش تقاضا برای پول نقد دانست.