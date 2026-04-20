چین: مذاکرات تهران و واشینگتن در مرحلهای بسیار بحرانی و حساس قرار دارد
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در مرحلهای «بسیار بحرانی و حساس» قرار دارد و همه طرفها باید با «مسئولیتپذیری» در جهت اجرای توافق آتشبس عمل کنند.
چین همچنین از اقدام آمریکا در توقیف یک کشتی ایرانی ابراز نگرانی کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد پاکستان از یکشنبه ۳۰ فروردین تماسهای خود را با ایالات متحده و جمهوری اسلامی افزایش داده است تا زمینه برگزاری دور دوم مذاکرات در سهشنبه اول اردیبهشت فراهم شود.