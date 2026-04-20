کانادا گزارشهای مربوط به نامزدی جمهوری اسلامی برای یک کمیته سازمان ملل را تکذیب کرد
اداره امور جهانی کانادا در شبکه اجتماعی ایکس گزارشهای مربوط به نامزدی جمهوری اسلامی برای کمیته برنامه و هماهنگی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نادرست خواند.
این اداره در مورد موضع کانادا در مورد نامزدی جمهوری اسلامی برای این نهاد مشورتی بدون نقش تصمیمگیری نوشت: «ایران به عنوان بخشی از گروه آسیا و اقیانوسیه نامزد شده بود. کانادا عضو این گروه نیست و این نامزدی را تأیید یا به آن رأی نداده است.»
اداره امور جهانی کانادا اشاره کرد: «طبق رویههای تعیینشده، هیچ رأیگیری انجام نشد» و نوشت: «کانادا از ایران برای مناصب تأثیرگذار در سازمان ملل متحد حمایت نمیکند.»
این اداره تاکید کرد: «ما به همکاری فعال با شرکای خود برای مقابله با نامزدی ایران ادامه خواهیم داد.»
با این حال، هیلل نویر، وکیل بینالمللی و مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل در پیامی در شبکه ایکس، نوشت: «کانادا با نامزدی جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در کمیتهای از سازمان ملل متحد که به مسائل حیاتی از جمله حقوق زنان و پیشگیری از تروریسم میپردازد، موافقت کرد - و برخلاف ایالات متحده در همان جلسه و همانطور که کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا در گذشته اخیر اعتراض کردهاند، به این موضوع اعتراض نکرد.»