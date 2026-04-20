میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش مرحله‌ای تحریم‌های جمهوری اسلامی در توافق احتمالی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کاهش مرحله‌ای تحریم‌ها کافی نیست، واشینگتن باید همه تحریم‌ها را لغو کند و تضمین دهد که دوباره اعمال نخواهند شد.



به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی توقف غنی‌سازی اورانیوم برای ۱۵ سال، تبدیل اورانیوم به سوخت و نظارت کامل بر تاسیسات هسته‌ای مطرح است.

این گزارش می‌گوید تهران خواستار خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و لغو تحریم‌های اقتصادی شده و آمریکا نیز بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، در اسرائیل نگرانی وجود دارد که چنین توافقی تهدید جمهوری اسلامی را به تعویق بیندازد، اما به حفظ حکومت منجر شود.