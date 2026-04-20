رضا علی‌زاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد هرگونه تصمیم‌گیری درباره دامنه دسترسی به اینترنت بین‌المللی با «نهادهای امنیتی» و در راس آنها شورای عالی امنیت ملی است.

او افزود اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه موظف به اجرای طرح «اینترنت پرو بین‌الملل» برای پایداری کسب‌وکارها هستند و با اجرای درست آن، تولید، صادرات، واردات و اقتصاد کشور در مسیر «خدمت پایدار» قرار می‌گیرد.

علی‌زاده ادامه داد: «احراز هویت برای اعطای دسترسی به اینترنت پرو در حال انجام است و به‌تدریج دسترسی‌ها با رعایت ملاحظات امنیتی به واحدهای ثبت‌شده داده می شود.»