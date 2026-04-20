بقایی: فعلا برنامهای برای دور جدید مذاکرات با آمریکا نداریم
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «برای دور بعدی مذاکرات با آمریکا فعلا برنامهای نداریم و تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است.»
او با انتقاد از آنچه «تضاد میان گفتار و رفتار آمریکا» خواند، اعلام کرد تصمیم جمهوری اسلامی درباره مذاکره با واشینگتن بر اساس «منافع و مصالح ملی» اتخاذ خواهد شد.
بقایی ایالات متحده را به «نقض مداوم آتشبس» و نداشتن «جدیت» در پیگیری روند دیپلماتیک متهم کرد و افزود اقدامات اخیر واشینگتن، از جمله «بدعهدی» در لبنان و حمله به کشتی تجاری ایران، مصداق «عمل تجاوزکارانه» است.