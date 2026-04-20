یک شهروند ساکن یکی از شهرهای شمالی در پیامی گفت سرم سرماخوردگی ۱.۵ میلیون تومان، ویزیت پزشک عمومی ۴۰۰ هزار تومان و سه ورق قرص آزیترومایسین، سفکسیم و سیتریزین، ۳۰۰ هزار تومان شده است.

شهروند دیگری از تهران نیز با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها گفت دو ورق آموکسی‌سیلین، دو ورق مترونیدازول و یک ورق نوافن را با احتساب بیمه، به بهای ۳۰۰ هزار تومان خریده است.

علاوه بر آنتی‌بیوتیک‌ها، گزارش‌ها حاکی از افزایش ۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت‌های تمامی اقلام درمانی است و از سوی دیگر، کمبود انسولین و داروهای مرتبط با اعصاب و سرطان، بیداد می‌کند.

به گفته یک مخاطب، داروهای اصلی سرطان مثل «اپدیوو» در بسیاری از داروخانه‌ها موجود نیست .

این شهروند توضیح داد: «برای مادرم هر دوره اپدیوو را ۲۵۰ میلیون و یروو را ۴۵۰ میلیون تومان می‌خریم و این روند را هر ۲۰ روز هم باید تکرار کنیم. با افزایش نرخ دلار، هزینه‌ها نجومی شده و زندگی بیمار مبتلا به سرطان مثل آونگی بین مرگ و ورشکستگی در نوسان است.»

چند شهروند شاغل در داروخانه نیز در پیام‌هایی اشاره کردند پس از پایان تعطیلات نوروزی با افزایش بی‌سابقه قیمت داروهای عادی و موج دیگری از کمبود برخی داروها مانند «کلونازپام» و «آسنترا» مواجه شده‌اند.

پیش‌تر هم اطلاعاتی از کمبود اقلام حیاتی پزشکی و طیف وسیعی از داروها مانند ویزیپک برای سی‌تی‌اسکن، مهارکننده پلاکت خون پلاویکس و داروهای اعصاب ونلافاکسین و ریتالین، به ایران‌اینترنشنال رسیده بود .

یک داروخانه‌دار به ایران‌اینترنشنال گفت برخی بیماران به خاطر افزایش ۳۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت نسخه‌ها و بی‌پولی، داروهای خود را تحویل نمی‌گیرند.

شهروندی دیگر از خوزستان نیز اشاره کرد داروخانه بدون دریافتی ماهانه از سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌تواند دوباره دارو تامین کند و از طرفی، مردم هم به سختی از پس این هزینه‌ها برمی‌آیند.

این بالا رفتن هزینه‌ها در شرایطی است که به گفته مخاطبان، حق بیمه از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

شهروندی در همین زمینه گفت: «کسی که ۳۰ میلیون حقوق می‌گیرد چطور می‌تواند بیمه خود را واریز کند؟»