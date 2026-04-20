خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، با اعلام خبر اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی، نوشت این دو به عضویت در یک «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد» متهم بودند.

میزان در روایتی مشابه موارد قبلی اجرای احکام اعدام به اتهام جاسوسی، بدون ارائه شواهد نوشت: «این افراد از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی موساد ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیات‌های تروریستی و اقدامات ایذایی، به کشور بازگشته بودند.»

جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دی و جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل، شدت قابل توجهی به اجرای احکام اعدام داده است.

