یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل در مصاحبه با شبکه کان به چشم‌انداز آتش‌بس در جنگ ایران اشاره کرد و گفت: «آتش‌بس بسیار شکننده است و ما بیش از آنکه خوش‌بین باشیم، بدبین هستیم. ما برای بازگشت به جنگ در صورت شکست مذاکرات آماده‌ایم.»

او افزود در چارچوب مذاکرات میان واشینگتن و تهران، اسرائیل فهرستی از مطالبات خود را به ایالات متحده ارائه کرده است که «خطوط قرمز غیرقابل‌چشم‌پوشی» به شمار می‌روند؛ از جمله خارج کردن ذخایر اورانیوم از ایران، برچیدن تاسیسات غنی‌سازی فردو و جدا کردن پرونده لبنان از پرونده ایران.