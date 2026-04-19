معاون اول دادستان ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا اعلام کرد که یک شهروند ایرانی به نام شمیم مافی شامگاه شنبه ۲۹ فروردین به اتهام «قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی» دستگیر شد. او به همکاری با حکومت ایران در فروش تسلیحات و مهمات به سودان متهم شده است.

بیل اِسایلی، شمیم مافی را زنی ۴۴ ساله و ساکن محله وودلند هیلز در لس‌آنجلس معرفی کرد و نوشت: «او شب گذشته (۲۹ فروردین) به اتهام قاچاق سلاح به نمایندگی از دولت ایران بازداشت شد. او به نقض ماده ۱۷۰۵ از عنوان ۵۰ قانون ایالات متحده متهم شده است. این اتهام به میانجی‌گری در فروش پهپاد، بمب، چاشنی بمب و میلیون‌ها فشنگ ساخت ایران به سودان مربوط می‌شود.»

او افزود که مافی بعدازظهر دوشنبه ۳۱ فروردین به وقت محلی برای نخستین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در مرکز شهر لس‌آنجلس حاضر خواهد شد.

اسایلی تاکید کرد: «این متهم تا زمانی که جرمش در دادگاه اثبات نشده، بی‌گناه فرض می‌شود.»

