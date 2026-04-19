مسعود پزشکیان: ترامپ چکاره دنیاست که ما را از حقوق هستهای محروم کند؟
مسعود پزشکیان گفت: «ترامپ اعلام میکند جمهوری اسلامی نباید از حقوق هستهای خود استفاده کند، اما پاسخ نمیدهد به چه جرمی؟ و اساسا او چکاره دنیاست که بتواند ملتی را از حقوق قانونیاش محروم کند؟»
او ادامه داد: «از منظر اصول انسانی، هر انسان آزادهای فارغ از دین، مذهب، نژاد و قومیت، باید از حقوق مسلم خود برخوردار باشد و ما نیز خواستار آن هستیم که در نظام بینالملل، با همه ملتها بر پایه انصاف و عدالت رفتار شود.»
پزشکیان همچنین گفت: «نباید چنین القا شود که جمهوری اسلامی بهدنبال جنگطلبی است؛ برعکس، ما صلحطلب هستیم و آنچه انجام میدهیم، دفاع از خودمان است. ایران هیچگونه چشمداشتی به سرزمین دیگران ندارد و کشورهای منطقه را برادران خود میداند.»
یک فعال کارگری هشدار داد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری در کشور افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچار هستند بخش قابلتوجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، یکشنبه ۳۰ فروردین گفت: «هزینههای درمان بهشدت افزایش یافته، قیمت دارو هر روز بیشتر میشود و خدماتی مانند دندانپزشکی عملا به کالایی لوکس برای بازنشستگان تبدیل شده است.»
او افزود: «بازنشستگان با وجود پرداخت حق بیمه و کسر هزینه بیمه تکمیلی، همچنان در دریافت خدمات درمانی با مشکل مواجه هستند و بخش قابلتوجهی از هزینههای دارو و درمان به جیب خالی آنها تحمیل میشود.»
فتاحی افزایش تعرفههای پزشکی، هزینههای آزمایشگاهی و پاراکلینیکی، قیمت تجهیزات و خدمات بیمارستانی و همچنین رشد مداوم نرخ دارو را از چالشهای اصلی این حوزه دانست و تاکید کرد در این شرایط، بسیاری از بازنشستگان ناچار میشوند درمان خود را به تعویق بیندازند یا از دریافت خدمات ضروری چشمپوشی کنند.
در روزهای اخیر، شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از افزایش چشمگیر قیمتها، کمبود و گرانی دارو، بیکاری، رکود، کاهش قدرت خرید و حتی «قسطی شدن غذا» خبر دادهاند.
فتاحی در ادامه سخنان خود گفت بازنشستهای که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده، امروز با خدمات درمانی ناکافی مواجه است؛ درحالی که اگر همان مبالغ را صرف خرید سکه طلا میکرد، اکنون رفاه بیشتری داشت و به خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی یا «بیمههای تحمیلی تکمیلی» وابسته نبود.
مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، خدمات درمانی و رفاهی برای بازنشستگان رایگان است، اما در ایران، «حتی با کسر مبالغی تحت عنوان بیمه تکمیلی، حداقل خدمات درمانی نیز بهدرستی ارائه نمیشود».
او هشدار داد: «حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی افزایش نیافته و همین موضوع موجب شده شکاف عمیقی میان درآمد و هزینههای درمانی ایجاد شود.»
۲۴ فروردین، منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مقامهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی به دولت هشدار دادهاند در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم به ۱۸۰ درصد خواهد رسید و دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور اضافه خواهد شد.
ایلنا، خبرگزاری کار ایران، ۳۰ فروردین گزارش داد بر پایه قانون الزام تامین اجتماعی، تمامی هزینههای درمان باید رایگان باشد، اما در عمل بیمهشدگان مبالغ قابلتوجهی میپردازند و گاه برای پوشش هزینه درمان ناچار به استفاده از پسانداز خود میشوند.
ایلنا با اشاره به ارائه خدمات درمانی به شهروندان در مراکز خصوصی افزود: «مبلغی که آنها برای درمان در این مراکز پرداخت میکنند، اگر بیمه تکمیلی داشته باشند، گاهی با تاخیر چندماهه به حساب آنها واریز میشود و البته بیمه تکمیلی همه این هزینهها را هم پوشش نمیدهد.»
فتاحی افزود در برخی موارد بازنشستگان برای تامین هزینههای درمان ناچار به قرض گرفتن یا فروش داراییهای اندک خود میشوند.
یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل در مصاحبه با شبکه کان به چشمانداز آتشبس در جنگ ایران اشاره کرد و گفت: «آتشبس بسیار شکننده است و ما بیش از آنکه خوشبین باشیم، بدبین هستیم. ما برای بازگشت به جنگ در صورت شکست مذاکرات آمادهایم.»
او افزود در چارچوب مذاکرات میان واشینگتن و تهران، اسرائیل فهرستی از مطالبات خود را به ایالات متحده ارائه کرده است که «خطوط قرمز غیرقابلچشمپوشی» به شمار میروند؛ از جمله خارج کردن ذخایر اورانیوم از ایران، برچیدن تاسیسات غنیسازی فردو و جدا کردن پرونده لبنان از پرونده ایران.