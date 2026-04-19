مقامات شهری در پایتخت، اسلامآباد، حملونقل عمومی و تردد وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر را متوقف کردند.
سیمهای خاردار در نزدیکی هتل سرنا، محل برگزاری مذاکرات قبلی نصب شد.
بر اساس این گزارش، این هتل از همه مهمانان خود خواست که آنجا را ترک کنند.
دونالد ترامپ ضمن متهم کردن تهران به نقض آتشبس با شلیک در تنگه هرمز از اعزام هیات آمریکایی به اسلامآباد خبر داد. همزمان، گسترش تمهیدات امنیتی در پاکستان و تکذیب اخبار مرتبط با برگزاری دور دوم مذاکرات از سوی تهران بر ابهامها درباره برگزاری دور تازه گفتوگوها افزوده است.
رییسجمهوری آمریکا یکشنبه ۳۰ فروردین در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی روز گذشته با شلیک در تنگه هرمز توافق آتشبس را بهطور کامل نقض کرده است. با وجود این، او از ادامه مذاکرات و عزیمت تیم مذاکرهکننده آمریکایی بهسوی اسلامآباد خبر داد.
او نوشت که نمایندگانش عصر دوشنبه به اسلامآباد خواهند رسید و مذاکرات در روز سهشنبه و احتمالا چهارشنبه انجام خواهد شد.
هرچند ترامپ بهوضوح از ادامه مذاکرات خبر داد، اما خبرهایی که ساعاتی پس از این پست از سوی رسانههای مختلف انتشار یافت، با ابهام در احتمال برگزاری مذاکرات و ترکیب تیم مذاکرهکننده همراه بود.
آمادگیها در پاکستان
شبکه ایبیسی به نقل از مقامهای ایالات متحده نوشت که ترامپ همچنان معتقد است میتوان با جمهوری اسلامی به توافق رسید و این توافق رخ خواهد داد. ایبیسی همچنین از آماده شدن پاکستان برای برگزاری دور بعدی مذاکرات خبر داد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، یکشنبه با محمد اسحاقدار، وزیر خارجه پاکستان، بهصورت تلفنی گفتوگو کرد.
الجزیره عصر یکشنبه به نقل از دو منبع امنیتی پاکستانی نوشت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران احتمالا پیش از روز جمعه برگزار خواهد شد.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند این ارزیابی بر اساس چند نشانه، از جمله فرود دو هواپیمای ترابری سنگین آمریکا از نوع سی-۱۷ گلوبمستر در پایگاه هوایی نورخان در راولپندی، نزدیک اسلامآباد، بهدست آمده است.
به گفته آنها، جادههای منتهی از فرودگاه به منطقه قرمز اسلامآباد بهطور موقت بسته شده که نشاندهنده تدابیر شدید امنیتی است. همچنین هتلهای سرنا و ماریوت در اسلامآباد در حال تخلیه از مهمانان هستند و تا روز جمعه هیچ رزرو جدیدی پذیرفته نمیشود.
هتل سرنا محل برگزاری دور نخست مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در ۲۲ فروردین بود.
پیش از آن شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در شبکه اجتماعی ایکس از گفتوگوی تلفنی با مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، خبر داده و از ادامه تلاشها برای «صلح پایدار» سخن گفته بود.
خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی: خبرهای مرتبط با دور دوم مذاکرات را تکذیب میکنیم
همزمان با این تحولات، خبرگزاری دولتی ایرنا در خبری کوتاه به نقل از «خبرنگار سیاست خارجی ایرنا» خبرهای منتشر شده در منابع غربی را «بازی رسانهای در راستای بازی سرزنش به منظور فشار بر ایران» ارزیابی کرد و نوشت که تمام اخبار مرتبط با برگزاری دور دوم مذاکرات را تکذیب میکند.
همزمان یک منبع ایرانی به الجزیره گفت: «با توجه به اظهارات ترامپ درباره انجام مذاکرات و همچنین عدم تطابق آن با آنچه در واقع میان ایران و ایالات متحده در حال رخ دادن است، ما معتقدیم با فریب دشمن مواجه هستیم و در آستانه یک دور جدید از تشدید تنشها قرار داریم.»
همچنین تسنیم با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در روزهای اخیر افزود جمهوری اسلامی دو سناریو را محتمل میداند: «استفاده آمریکا از این تحرکات برای «فشار روانی در مذاکرات» یا «غافلگیری و حمله نظامی سریع» به برخی جزایر ایرانی.
تسنیم تاکید کرد که جمهوری اسلامی سناریوی «جنگ» را محتملتر از ادامه مذاکرات میداند و در صورت حمله مجدد به زیرساختها، «خویشتنداری قبلی» درباره آرامکو و فجیره را کنار خواهد گذاشت.
جیدی ونس؛ میرود؟ نمیرود؟
یک مقام کاخ سفید عصر یکشنبه در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره ترکیب هیات مذاکرهکننده آمریکا برای دور دوم مذاکرات اسلامآباد، اعلام کرد که جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، همراه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه رییسجمهوری، در این مذاکرات شرکت خواهند کرد.
دونالد ترامپ در گفتوگویی که عصر یکشنبه با فاکسنیوز داشت تنها به نام کوشنر و ویتکاف اشاره کرده بود. پس از آن، رسانههای مختلف از جمله سیانان به نقل از مقامهای کاخ سفید و شبکه خبری اِیبیسی به نقل از نماینده آمریکا در سازمان ملل نوشتند که ونس نیز در این مذاکرات حضور خواهد داشت.
سپس، جاناتان کارل، خبرنگار ارشد اِیبیسی در واشینگتن، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، به نقل از دونالد ترامپ حضور جیدی ونس در مذاکرات پیشِ رو در اسلامآباد را رد کرد.
کارل نوشت: «رییسجمهور ترامپ همین الان به من گفت که ونس به اسلام آباد نخواهد رفت. او گفت مساله امنیتی است، سرویس مخفی نمیتواند این کار را با اطلاع ۲۴ ساعته انجام دهد. این فقط بهخاطر امنیت است. جیدی عالی است.»
او بلافاصله در بهروزرسانی دیگری به نقل از یک مقام ارشد نوشت که ونس در راه اسلامآباد است و هدایت تیم مذاکرهکننده آمریکا را بر عهده دارد.
ترامپ: بستن تنگه هرمز به نفع آمریکاست
ترامپ در پستی که عصر یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد، نوشت با وجود ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر بستن تنگه هرمز، این گذرگاه پیشتر بهدلیل «محاصره آمریکا» بسته شده بود و تهران از این وضعیت روزانه ۵۰۰ میلیون دلار زیان میبیند.
به گفته ترامپ، آمریکا از این بابت، «هیچ ضرری نمیکند» و کشتیها «به لطف اقدامات سپاه پاسداران که همیشه میخواهد نقش قلدر را بازی کند»، در حال حرکت به سمت بنادر آمریکا از جمله تگزاس، لوئیزیانا و آلاسکا هستند.
او افزود ایالات متحده «یک توافق بسیار منصفانه و معقول» پیشنهاد داده و ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی آن را بپذیرد، اما هشدار داد در غیر این صورت، آمریکا «تمام نیروگاهها و تمام پلها در ایران» را از کار خواهد انداخت و افزود: «دیگر خبری از آدم نرم نیست.»
ترامپ همچنین گفت جمهوری اسلامی «بهسرعت و بهراحتی عقبنشینی خواهد کرد» و اگر توافق را نپذیرد، «باعث افتخار» او خواهد بود که اقدام لازم را انجام دهد؛ اقدامی که به گفته او، باید در ۴۷ سال گذشته توسط روسایجمهوری پیشین آمریکا انجام میشد.
او در پایان نوشت: «وقت آن رسیده که ماشین کشتار جمهوری اسلامی متوقف شود.»
روزنامه تلگراف گزارش داد که پنج بانک بزرگ و چندملیتی آمریکایی و بریتانیایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
این روزنامه در گزارشی که شنبه ۲۹ فروردین منتشر شد، نوشت که یک قاضی آمریکایی به دو بانک بریتانیایی اِچاِسبیسی و استاندارد چارتر، همچنین به سه بانک آمریکایی جیپی مورگان چِیس، سیتی و نیویورک مِلون، دستور داده است که سوابق خود را برای بررسی ارائه کنند.
به گزارش روزنامه تلگراف، دفتر موسسه مالی «کویت فایننس هاوس» در ترکیه که به نام «کویت تُرک» شناخته میشود، از شرکتهای پوششی برای پنهان کردن ارتباطش با جمهوری اسلامی استفاده کرده و از طریق پنج بانک یادشده تراکنشهای دلاری انجام داده است.
به نوشته این روزنامه بریتانیایی، در اسناد ارائهشده به دادگاه ادعا شده است که یک تراکنش ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری از سوی کویت تُرک پردازش شده و شرکت ملی نفت ایران، شرکتی که در فهرست تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد، از این تراکنش سود برده است.
بخش دیگری از اسناد ارائهشده به دادگاه فدرال ناحیه جنوبی نیویورک نشان میدهد که کویت تُرک بهتازگی پرداختهای یورویی مربوط به تجهیزاتی را به نفع قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و شرکت پتروشیمی اروند پردازش کرده است، که احتمال میرود با سلاحهای هستهای و موشکهای بالستیک ارتباط داشته باشند. هر دو نهاد اقتصادی نامبُرده از سوی آمریکا تحریم شدهاند.
افزون بر اینها، در اسناد دادگاه آمده است که تراکنشهای انجامشده از سوی کویت تُرک برای خرید «پرههای فن و یک فن محوری بزرگ» هزینه شده است. همه این تجهیزات در ساخت «سیلوهای زیرزمینی موشکهای بالستیک» استفاده میشوند و به نوشته تلگراف «ممکن است با پرونده هستهای و موشک های بالستیک» جمهوری اسلامی مرتبط باشد.
در بخشی از این سند آمده است: «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا یکی از بازوهای اصلی سپاه پاسداران است و بهطور غیرمستقیم به تامین مالی حماس، حزبالله و صنعت هستهای و موشکی بالستیک ایران شناخته میشود. این، یک طرح پیچیده پولشویی است که شامل پرداختهای [حکومت] ایران به نهادهای متعلق به کویت، از جمله به دلار آمریکا، میشود. این شواهد نشان میدهد که سوابق برای پنهان کردن تراکنشهای تحریمشده دستکاری شدهاند.»
مقررات آمریکا در قبال تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته شدت گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، ۲۶ فروردین اعلام کرد کشورها و نهادهایی که نفت ایران را خریداری کنند یا منابع مالی [حکومت] ایران را در بانکهای خود نگه دارند، در معرض تحریمهای ثانویه قرار خواهند گرفت.
بسنت همچنین از ارسال نامه به دو بانک چینی خبر داد و گفت واشینگتن به آنها هشدار داده است که در صورت اثبات انتقال پول ایران از طریق حسابهایشان، با تحریم مواجه خواهند شد.
در بخش دیگری از این تحولات، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که واشینگتن از کشورهای خلیج فارس خواسته است داراییهای مرتبط با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای حاکمیت ایران را مسدود کنند.
بسنت به آنها هشدار داد که در صورت شناسایی داراییهای ایران در بانکهای آنها، تحریمها اعمال خواهد شد.
آشکار شدن جزئیات در جریان پروندهای دیگر
به گزارش تلگراف جزئیات این موضوع در جریان پروندهای مرتبط با اختلاف میان یک تاجر زن ایرانی به نام دلارام زوارهای با «کویت فایننس هاوس» و شرکتهای تابعه آن آشکار شد.
در بخشی از این گزارش، دلارام زوارهای بهعنوان «منتقد صریح حکومت ایران» معرفی شده است که سال ۲۰۰۲ «خانوادهاش را به دبی منتقل کرد و از آنجا به مدیریت داراییهای خود در ایران» ادامه داد.
زوارهای مدعی شده که جمهوری اسلامی با ایجاد یک «کارزار حکومتی با انگیزه سیاسی» خانواده و منافع شرکتهای او را هدف گرفته است و کویت فایننس هاوس در «تبانی» با حکومت ایران، تجهیزات متعلق به شرکت نفتی او را به سرقت بردهاند.
او صاحب «انرژی اکسپلوریشن اند دِوِلوپمنت» (ENEXD) است و تجهیزات مورد اشاره به گفته وکلای زوارهای میلیونها دلار ارزش داشتهاند.
در اسناد دادگاه آمده است که کویت فایننس هاوس و شرکتهای تابعهاش از سوی حکومت ایران بابت «پیگیری این انتقامجویی توطئهآمیز» علیه داراییهای زوارهای «پاداشی هنگفت» دریافت کردهاند.
زوارهای در حال آمادهسازی برای طرح یک دعوای جداگانه در دادگاه عالی لندن است و تیم حقوقی او پیشاپیش مجموعهای از نامههای پیش از اقامه دعوا را ارسال کرده است.
یافتههای ایراناینترنشنال نشان میدهد، هرچند در اسناد کنونی، شرکت ENEXD Group متعلق به زوارهای معرفی میشود، اما بر اساس حکم دادگاه عالی انگلستان و ولز در سال ۲۰۲۰ در پروندهای مرتبط با زوارهای، از رضا مصطفوی طباطبایی بهعنوان مالک ذینفع شرکت ENEXD Dubai دوبی نام برده شده است. در این حکم، دلارام زوارهای نیز سهامدار ENEXD Dubai معرفی شده است.
رضا مصطفوی طباطبایی یکی از متهمان پرونده سرقت دکل نفتی در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بود.
سلطان احمد الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که طی ۵۰ روز بسته بودن تنگه هرمز صادرات تقریبا ۶۰۰ میلیون بشکه نفت تاکنون مسدود شده است.
او افزود: «۵۰ روز فشار فزاینده بر گاز طبیعی مایع، سوخت هواپیما، کود شیمیایی و نیازهای اساسی که جهان به آنها وابسته است. پشت هر بشکهای که از دست میرود، هزینهها برای مردم عادی در سراسر جهان افزایش مییابد.»
او تاکید کرد: «اقتصاد جهانی نمیتواند عدماطمینان بیشتری را تحمل کند. این تنگه نباید تحت تهدید فعالیت کند. و بگذارید پرداخت برای عبور امن را همان چیزی بنامیم که هست: یک باجگیری برای حفاظت.»
مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد: «تنگه هرمز متعلق به جهان است. باید به جهان بازگردانده شود. دقیقا همانطور که بود.»
خبرگزاری دولتی ایرنا با تکذیب خبر برگزاری دور دوم مذاکرات اسلامآباد نوشت: «خبرهای منتشر شده توسط آمریکا بازی رسانهای آنها و در راستای "بازی سرزنش" به منظور فشار بر ایران است.»
این خبرگزاری که خبر خود را به نقل از «خبرنگار سیاست خارجی ایرنا» نوشته، افزود: «زیادهخواهی آمریکا و مطالبات غیرمعقول و غیرواقعبینانه، تغییر مکرر مواضع، تناقضگوییهای مستمر، و ادامه به اصطلاح محاصره دریایی که نقض تفاهم آتشبس محسوب میشود، به همراه لفاظیهای تهدیدآمیز، تاکنون مانع پیشرفت مذاکرات شده و در این شرایط دورنمای روشنی برای مذاکراتی نتیجهبخش تصور نمیشود.»
هنوز هیچ کدام از مقامات رسمی جمهوری اسلامی درباره برگزاری دور دوم مذاکرات اسلامآباد اظهارنظر نکردهاند.
والاستریت ژورنال در گزارشی از شکاف میان ساختار قدرت جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت پس از اعلام عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره باز شدن تنگه هرمز، او هدف انتقاد سپاه پاسداران قرار گرفته است.
گفتوگو با روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی: