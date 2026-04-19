مقصود اسعدی‌سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، به سایت «دیده‌بان ایران» گفت اخباری که در برخی رسانه‌های داخلی و خبرگزاری‌ها مبنی بر آسیب دیدن ۴۰ تا ۶۰ فروند هواپیما منتشر شده، صحت ندارد و برآوردهای واقع‌بینانه نشان می‌دهد حداکثر حدود ۲۰ فروند هواپیما دچار آسیب جدی شده‌اند.

او افزود: «از مجموع ناوگان هوایی کشور که بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ فروند برآورد می‌شود، پیش از این وقایع حدود ۱۵۰ فروند در حال پرواز بودند و مابقی به دلایل فنی، نظیر نقص موتور، زمین‌گیر بودند. با کسر ناوگان آسیب‌دیده، اکنون حدود ۱۳۰ هواپیمای فعال در اختیار داریم.»

اسعدی‌سامانی در پایان تاکید کرد: «زیرساخت‌های اصلی ما از بین نرفته است. باندهای حیاتی مانند مهرآباد و فرودگاه پیام آسیب ندیده‌اند و در صورت تامین امنیت آسمان، بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ظرفیت فرودگاهی کشور به‌سرعت وارد مدار خدمات‌رسانی خواهد شد.»