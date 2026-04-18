در حالی که آمریکا از بازگشایی تنگه هرمز به‌عنوان یک «پیروزی» یاد می‌کند، مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید دارند که این گذرگاه حیاتی تنها تحت شرایط و کنترل ایران باز است و ادامه محاصره دریایی می‌تواند دوباره آن را به روی کشتیرانی ببندد.

در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیات ایرانی در مذاکرات اخیر با دولت آمریکا در اسلام‌آباد را برعهده داشت، هشدار داده است که در صورت تداوم محاصره بنادر ایران، تنگه هرمز «باز نخواهد ماند».

او همچنین تاکید کرد که عبور و مرور کشتی‌ها صرفاً در «مسیر تعیین‌شده» و با «مجوز جمهوری اسلامی» انجام خواهد شد و وضعیت این آبراه را «میدان» تعیین می‌کند، نه «شبکه‌های اجتماعی».

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ بازگشایی تنگه هرمز را «روزی عالی و درخشان برای جهان» توصیف کرده و آن را نتیجه فشارهای آمریکا دانسته است.

ترامپ در عین حال تاکید کرده است که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که توافق نهایی با تهران به‌طور کامل امضا شود.