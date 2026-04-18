تقابل آشکار رئیس جمهور لبنان و حزبالله
ژوزف عون، رییس جمهوری لبنان گفت این کشور در آستانه ورود به مرحلهای جدید است که در آن بیروت به جای آنکه به دنبال آتشبسهای کوتاهمدت باشد، در راستای رسیدن به توافقات دائمی گام برمیدارد.
عون شب گذشته در یک پیام تلویزیون خطاب به مردم لبنان، با کنایهای به حزبالله و جمهوری اسلامی، گفت که این کشور دیگر نمیتواند عرصهای برای «جنگهای دیگران» باشد.
به گفته عون، دولت این کشور برای نخستین بار در نیم قرن گذشته، اختیار تصمیمگیری برای لبنان را در دستان خود گرفته است. این سخنان در آستانه دیدار احتمالی رییس جمهوری لبنان با نخستوزیر اسرائیل در واشینگتن بیان میشود.
همزمان، یک مقام بلندپایه حزبالله عون را تهدید کرد که اگر دیدار با نتانیاهو انجام شود، او مقام ریاست جمهوری را از دست خواهد داد.