‌ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در حساب ایکس خود نوشت: «تحویل اورانیوم به آمریکا، بازگشایی کامل تنگه هرمز، ادامه محاصره دریایی و غنی‌سازی صفر بخشی از دروغ‌ها و خیال‌پردازی‌های ترامپ است.»

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شامگاه جمعه به خبرنگاران گفت ایالات متحده به هر شکل ممکن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی را به دست خواهد آورد و هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، این اقدام ممکن است «به شکلی بسیار غیر دوستانه‌تر» انجام شود.