ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در حساب ایکس خود نوشت: «تحویل اورانیوم به آمریکا، بازگشایی کامل تنگه هرمز، ادامه محاصره دریایی و غنیسازی صفر بخشی از دروغها و خیالپردازیهای ترامپ است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه جمعه به خبرنگاران گفت ایالات متحده به هر شکل ممکن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی را به دست خواهد آورد و هشدار داد در صورت شکست مذاکرات، این اقدام ممکن است «به شکلی بسیار غیر دوستانهتر» انجام شود.
نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیهای نوشت: «هیچ نوع شناوری از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان تحرکی نداشته باشد و نزدیک شدن به تنگه هرمز به منزله همکاری با دشمن تلقی شده و شناور متخلف مورد هدف قرار خواهد گرفت.»
این بیانیه دلیل مسدود شدن دوباره تنگه هرمز را لغو نشدن «محاصره دریایی شناورها و بنادر ایرانی» از سوی آمریکا اعلام کرد و افزود: «از امروز عصر تنگه هرمز تا لغو این محاصره مسدود میگردد.»
محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، اعلام کرد جمهوری اسلامی به تولید موشک و پهپاد ادامه خواهد داد و تاکید کرد آمریکا نمیتواند در مذاکرات «سر ملت ایران کلاه بگذارد.» او گفت: «رییسجمهور بیخرد و بیفکر آمریکا نمیتواند در مذاکرات سر ملت ایران کلاه بگذارد.»
نقدی افزود: «اگر جنگ را دوباره شروع کنند، موشکها و پهپادهایی شلیک خواهیم کرد که تاریخ تولیدشان اردیبهشت ۱۴۰۵ است.»
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین با اشاره به هدف قرار گرفتن لانچرهای جمهوری اسلامی گفت: «میگویند لانچرهای ایران را زدیم، ما در هر کارگاه آهنگری میتوانیم لانچر تولید کنیم.»
او در پایان گفت: «ما برگههای برنده مهمی داریم که هنوز وارد بازی نکردهایم.»
پس از آنکه جمهوری اسلامی شنبه ۲۹ فروردین با حمله به دستکم سه کشتی بار دیگر تنگه هرمز را بست، دونالد ترامپ در جلسهای با مشاوران امنیتی خود در اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت کرد. وبسایت آکسیوس بهنقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد ممکن است جنگ در روزهای آینده از سر گرفته شود.
سپاه پاسداران تنها یک روز پس از آنکه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از باز شدن کامل تنگه هرمز خبر داد و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا اعلام کرد که تنگه هرمز دیگر هرگز بسته نخواهد شد، شنبه ادامه محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را نقض آتشبس خواند و مانع عبور کشتیهای تجاری و نفتکشها از تنگه هرمز شد.
هم توییت عراقچی و هم اظهارات دونالد ترامپ درباره پذیرش شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی از جمله درباره تعلیق نامحدود غنیسازی و انتقال اورانیوم غنیشده از ایران به آمریکا واکنشهای تند طیفی از مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت و سرانجام به بستن مجدد تنگه هرمز انجامید.
شلیک به سوی دو نفتکش هندی موجب شد که این کشور سفیر جمهوری اسلامی در دهلی نو را احضار کند. با این حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شنبه با انتشار بیانیهای تاکید کرد: «تا زمانی که دشمن قصد اخلال در عبور و مرور شناورها و اعمال روشهایی همچون محاصره دریایی را داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران آن را از موارد نقض آتشبس قلمداد کرده و از گشایش مشروط و محدود تنگه هرمز جلوگیری خواهد کرد.»
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «صحبتهای رییسجمهور تروریست آمریکا در تنگه هرمز و خلیج فارس هیچ اعتباری ندارد.»
در این بیانیه که شنبه ۲۹ فروردین منتشر شده، آمده است: «روز گذشته با اعلام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مجوز عبور شناورهای غیر نظامی از "کریدور لارک" تعدادی از شناورها با مدیریت و هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. لکن در پی نقض تعهد شرایط آتش بس، دشمن آمریکایی محاصره دریایی شناورها و بنادر ایرانی را لغو نکرد، لذا از امروز عصر تنگه هرمز تا لغو این محاصره مسدود می گردد.»
دونالد ترامپ شنبه در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکا همچنان با حکومت ایران در حال گفتوگو است و تا پایان روز مشخص خواهد شد که آیا طرفین به سمت توافق پیش خواهند رفت یا نه.»
رییسجمهوری آمریکا جمعه تاکید کرده بود که توافقی با جمهوری اسلامی در حال نهایی شدن است و ممکن است که این توافق تا دو یا سه روز آینده امضا شود.
با این حال او شنبه به خبرنگاران گفت: «ایران کمی بازیگوشی کرد... آنها میخواستند دوباره تنگه را ببندند، ولی نمیتوانند از ما باج بگیرند.»
ترامپ پس از گفتوگو با خبرنگاران، در جلسهای در اتاق وضعیت کاخ سفید به بررسی بحران جدید پیرامون تنگه هرمز و مذاکرات با جمهوری اسلامی پرداخت.
آکسیوس بهنقل از یک مقام آمریکایی گفت این جلسه با حضور جیدی ونس، معاون رییسجمهوری که انتظار میرود در دور بعدی مذاکرات با جمهوری اسلامی شرکت کند، مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر جنگ، اسکات بسنت وزیر خزانهداری، استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ، دن کین رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، جان رتکلیف رییس سازمان سیا و سوزی وایلز رییس کارکنان کاخ سفید، برگزار شد.
یک مقام ارشد آمریکایی نیز به آکسیوس گفت اگر بهزودی پیشرفتی حاصل نشود، جنگ ممکن است در روزهای آینده از سر گرفته شود.
آکسیوس بهنقل از مقامهای آمریکایی که نامشان را اعلام نکرده افزود که دونالد ترامپ در جریان سفر اخیر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران دستکم یک بار با منیر و طرف ایرانی بهصورت تلفنی گفتوگو کرده است.
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بیانیه روز شنبه خود اعلام کرد: «در روزهای اخیر با حضور فرمانده ارتش پاکستان در تهران بهعنوان واسطه و طرف میانجی مذاکرات، پیشنهادات جدیدی از سوی آمریکاییها مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی آنها است و هنوز پاسخی به آنها داده نشده است.»
در این بیانیه به اظهارات ترامپ مبنی بر تعلیق نامحدود غنیسازی و انتقال اورانیوم غنیشده از ایران به آمریکا هیچ اشارهای نشده اما گفته شده است که هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی «سر سوزنی سازش و عقبنشینی و مسامحه نخواهد کرد».