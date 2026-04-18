نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، یونيفل، روز شنبه اعلام کرد این حادثه پس از آن روی داد ‌که نیروهایش هنگام پاکسازی مهمات منفجرنشده در امتداد یک جاده در روستای جنوبی لبنان هدف آتش سلاح سبک قرار گرفتند.

به گفته یونیفل، دو نفر از صلح‌بانان به‌شدت مجروح شده‌اند.

یونيفيل اعلام کرد ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که آتش از سوی عوامل غیردولتی، که گفته می‌شود حزب‌الله هستند، شلیک شده و تحقیقاتی را درباره آنچه «یک حمله عمدی» خوانده، آغاز کرده است.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، پیش‌تر گفته بود یک سرباز فرانسوی که در نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونيفيل) خدمت می‌کرد در این حمله کشته شده است.

او گروه مسلح حزب‌اللهِ مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول دانسته و از مقامات لبنانی خواسته است علیه مسئولان اقدام کنند.

او افزود: «شواهد نشان می‌دهد حزب‌الله مسئول این حمله بوده است.»

مکرون از دولت لبنان خواسته تا عاملان این حمله هر چه سریع‌تر بازداشت شوند.

ارتش لبنان این تیراندازی را محکوم و اعلام کرد تحقیقاتی را آغاز کرده است. همچنین جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، مراتب تسلیت خود را بابت این حمله ابراز و دستور بررسی فوری صادر کرد. نواف سلام، نخست‌وزیر نیز این حمله را محکوم کرد.

یونيفيل نخستین بار در سال ۱۹۷۸ در لبنان مستقر شد و در طول درگیری‌های پیاپی در این کشور باقی مانده است، از جمله جنگ سال ۲۰۲۴ که طی آن مواضع آن بارها هدف آتش قرار گرفت.

در فروردین امسال نیز چند نیروی اندونزیایی یونیفل کشته شدند. همچنین در آبان ۱۴۰۴، نظامیان اسرائیلی به سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان تیراندازی کردند. یونیفل این رویداد را «نقض جدی» توافقات موجود خواند، اما ارتش اسرائیل تاکید کرد این حادثه در پی «اشتباه در شناسایی» رخ داده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج‌شنبه ۶ شهریور (۲۸ اوت ۲۰۲۵) به‌طور اجماعی با تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) تا پایان سال ۲۰۲۶ موافقت کرد.

با وجود مخالفت اسرائیل، که این نیرو را در مقابله با حضور و استحکام موقعیت حزب‌الله در جنوب لبنان ناکارآمد می‌داند، ایالات متحده نیز در ابتدا از موضع تل‌آویو حمایت نشان داد. اما در نهایت، واشینگتن نیز به اجماع اعضای شورا پیوست و به تمدید یک‌ساله این ماموریت رای داد.