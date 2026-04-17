سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران هرگونه آتش‌بس موقت را رد می‌کند و به‌دنبال «پایان جامع» جنگ در سراسر منطقه است.

خطیب‌زاده در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» گفت هرگونه آتش‌بس باید تمام مناطق درگیری «از لبنان تا دریای سرخ» را دربر بگیرد و این موضوع «خط قرمز» جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

او ادامه داد «ما هیچ آتش‌بس موقتی را نمی‌پذیریم» و چرخه درگیری «باید همین‌جا برای همیشه پایان یابد».

خطیب‌زاده افزود حکومت ایران به باز ماندن تنگه هرمز متعهد است، اما با توجه به «شرایط کنونی»، ممکن است «ترتیبات جدیدی از جمله در زمینه امنیت، عبور ایمن و ملاحظات زیست‌محیطی» در نظر گرفته شود.

به گفته معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دستیابی به یک راه‌حل پایدار برای حل‌وفصل مناقشه در کنار فاصله گرفتن آمریکا از «مواضع حداکثری» خود تضمین خواهد کرد که این گذرگاه مسیر باثباتی برای تجارت جهانی باقی بماند.