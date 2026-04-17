اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره اعلام بازگشایی تنگه هرمز گفت که تردد در تنگه هرمز بر مبنای تفاهم آتشبس ۱۹ فروردین انجام میشود.
بقائی افزود: «جمهوری اسلامی پیگیری کرد تا آتش بس در لبنان نیز بر مبنای تفاهم ۱۹ فروردین انجام شود؛ آتش بس شب گذشته اتفاق افتاد. بنابراین قرار شد که بخش مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی که باز تاکید میکنم چیز جدیدی نیست و اجرای همان تعهد ۱۹ فروردین است، انجام شود. یعنی تردد شناورهای تجاری با هماهنگی جمهوری اسلامی.»
او افزود: «تردد کشتیها در تنگه هرمز در مسیری که جمهوری اسلامی تعیین کرده و با هماهنگی مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت. اگر طرف مقابل بنای بر بدعهدی بگذارد که ظاهرا میخواهد بدعهدی کند و اگر محاصره دریایی ادامه یابد، جمهوری اسلامی متقابلا اقدامات لازم را انجام خواهد داد و در این تردیدی نیست.»
بقائی گفت: «تا الان هیچ صحبتی درباره تمدید نداشتهایم؛ چارچوب تفاهم آتشبس مشخص است و دو هفته بوده است.»