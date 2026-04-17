یک دیپلمات: چین مایل است اورانیوم غنیشده با غنای بالا را از تهران تحویل بگیرد
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از «یک دیپلمات» نوشت که چین مایل است اورانیوم غنیشده با غنای بالا را از جمهوری اسلامی تحویل بگیرد.
این دیپلمات آشنا با دیدگاه پکن گفت چین برای تصاحب یا کاهش حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده که دونالد ترامپ میگوید باید به عنوان بخشی از توافق برای پایان دادن به جنگ از ایران خارج شود، آماده است.
به نوشته آسوشیتدپرس، به نظر میرسد ترامپ میخواهد ایالات متحده موادی را که گمان میرود در زیر سایتهای هستهای که در بمباران تابستان سال گذشته آمریکا به شدت آسیب دیده و دفن شدهاند، در اختیار بگیرد.
اما این دیپلمات که «مجاز به اظهار نظر عمومی نبود و برای بحث در مورد این موضوع حساس خواست ناشناس بماند»، گفت چین، بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی، اعلام میکند که در صورت درخواست واشینگتن و تهران برای تحویل گرفتن اورانیوم یا کاهش غلظت آن به سطوحی که برای کاربردهای غیرنظامی استفاده شود، آماده است.
کمپین حقوق بشر ایران در مورد ادامه «بازداشت خودسرانه شهروندان با دستاویزهای مختلف مرتبط با جنگ» نوشت از زمان اعلام آتشبس تا پنجشنبه، دستکم ۳۵۰ تن از شهروندان و افراد عادی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدهاند.
این نهاد مدنی اشاره کرد این گروه «عمدتا بهصورت خودسرانه و بدون رعایت ابتداییترین موازین آیین دادرسی کیفری» بازداشت شدهاند.
کمپین حقوق بشر ایران افزود به برخی از این افراد اتهام جاسوسی زدهاند؛ اتهام بسیار سنگینی که در دادگاههای غیرقانونی «انقلاب» رسیدگی میشود و در نهایت ممکن است به صدور حکم بیرحمانه اعدام بینجامد.
این نهاد مدنی تاکید کرد: «با توجه به سابقه تاریک دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در استفاده از روشهای مختلف اعترافگیری در بازداشتگاهها، خطر اعمال انواع فشارها یا شکنجههای جسمی و روانی بر محبوسان بسیار جدی است.»
کمپین اشاره کرد که این شکنجهها میتواند به مرگ بازداشتشدگان منجر شود یا آثار جبرانناپذیری بر جسم و روان قربانیان باقی بگذارد.
مقامهای اسرائیلی پس از انتشار پستی از دونالد ترامپ که در آن اعلام شده بود اسرائیل «از انجام هرگونه حمله به لبنان منع شده»، از کاخ سفید توضیح خواستند. این اظهارات بهگفته منابع، با مفاد توافق آتشبس میان اسرائیل و لبنان در تضاد بوده و باعث نگرانی در سطح عالی در تلآویو شده است.
به گزارش اکسیوس، به نقل از یک منبع آمریکایی و یک منبع آگاه، دولت اسرائیل از واشینگتن خواسته است درباره این موضعگیری توضیح دهد. این در حالی است که متن رسمی آتشبس که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، حق اقدام نظامی اسرائیل در چارچوب «دفاع از خود» را حتی در دوران آتشبس محفوظ میداند.
بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو و مشاورانش از پست ترامپ شوکه شدند، زیرا لحن آن بهگونهای بود که گویی رییسجمهوری آمریکا دستور مستقیمی صادر کرده که اسرائیل باید از آن تبعیت کند؛ موضوعی که به گفته منابع، در دولتهای پیشین آمریکا بیسابقه بوده است.
ترامپ روز پنجشنبه از توافق بر سر یک آتشبس ۱۰ روزه میان اسرائیل و لبنان خبر داده بود؛ توافقی که در پی چند روز فشار دیپلماتیک آمریکا حاصل شد و همزمان با تلاشهای واشینگتن برای پیشبرد مذاکرات با حکومت ایران دنبال میشود.
طبق مفاد این توافق، اسرائیل متعهد شده است عملیات تهاجمی علیه اهداف لبنانی انجام ندهد، اما در عین حال حق اقدام نظامی در پاسخ به حملات برنامهریزیشده، قریبالوقوع یا در حال وقوع را برای خود حفظ کرده است. با این حال، ترامپ روز جمعه ۲۸ فروردین در پستی نوشت: «اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد. آنها از سوی ایالات متحده از این کار منع شدهاند.»
او در گفتوگویی با اکسیوس نیز تاکید کرد که خواهان توقف کامل حملات اسرائیل است و گفت: «اسرائیل باید متوقف شود. نمیتوانند به تخریب ساختمانها ادامه دهند. من اجازه این کار را نمیدهم.»
به گفته منابع، مقامهای اسرائیلی از طریق رسانهها از این اظهارات مطلع شدند و غافلگیر شدند. در پی آن، دستیاران نتانیاهو از جمله یخیل لایتر تلاش کردند دریابند آیا سیاست آمریکا تغییر کرده است یا خیر.
مقامهای اسرائیلی در تماس با کاخ سفید تاکید کردند که اظهارات ترامپ با مفاد توافق آتشبس همخوانی ندارد. پس از درخواست توضیح از سوی اکسیوس، یک مقام آمریکایی گفت که توافق بهصراحت میان «عدم انجام عملیات تهاجمی» و «حفظ حق دفاع از خود» تمایز قائل شده است.
در همین حال، این گزارش میافزاید که آتشبس برای نتانیاهو از نظر سیاسی بسیار حساس است و دولت او بارها تاکید کرده که در صورت لزوم، همچنان قادر به هدف قرار دادن حزبالله خواهد بود.
در تحولی مرتبط، شامگاه جمعه، اندکی پیش از مصاحبه ترامپ، یک پهپاد اسرائیلی حملهای را در جنوب لبنان انجام داد. یک منبع اسرائیلی مدعی شد که این اقدام در پاسخ به نقض آتشبس از سوی حزبالله و حمله به نیروهای اسرائیلی در منطقه امنیتی صورت گرفته است.
این منبع گفت: «نیروهای ما در چارچوب دفاع از خود و مطابق با توافق با ایالات متحده و لبنان برای رفع تهدید اقدام کردند.»
عفو بینالملل در اینستاگرام نوشت: در شرایطی که مقامهای جمهوری اسلامی آزادانه از اینترنت برای اعلام باز شدن تنگه هرمز استفاده میکنند، بیش از ۹۰ میلیون نفر در ایران از ۱۳ اسفند تاکنون، در تاریکی دیجیتال زندگی میکنند و از ۵۰ روز پیش از اینترنت محروم هستند.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که دسترسی به اینترنت یک حق اساسی بشر است و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که فوراً دسترسی به اینترنت را برقرار کنند.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که صبح جمعه امروز صبح، با رییسجمهوری فرانسه و نخستوزیر بریتانیا در مورد تحولات سریع امنیتی و اقتصادی که بر تنگه هرمز تأثیر میگذارد، از جمله اختلالات شدید در ترافیک دریایی جهانی، بازارهای انرژی و زنجیرههای تأمین حیاتی، صحبت کرده است.
کارنی اشاره کرد که او، امانوئل مکرون و کییر استارمر از آتشبس بین اسرائیل و لبنان و اعلام بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران استقبال کردهاند.
او افزود کانادا با شرکای عربی خود در خلیج فارس که با حملات تلافیجویانه اخیر و فشار اقتصادی روبرو شدهاند، کاملاً ابراز همبستگی میکند.
کارنی همچنین از تلاشهای فرانسه و بریتانیا برای پیشبرد ابتکارات هماهنگ دیپلماتیک و برنامهریزی برای بازگرداندن عبور ایمن و قابل اعتماد از طریق تنگه مهم هرمز استقبال کرد.