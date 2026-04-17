جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، درباره انتقادها در درون جمهوری اسلامی نسبت به توافق با آمریکا و به ویژه توئیت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت که طیفهایی از نیروها در جمهوری اسلامی خواستار آرامش در بازار نفت و انرژی نیستند.
او درباره رهبری جمهوری اسلامی در شرایط کنونی افزود: «ما با تصویر مبهمی مواجه هستیم. کلیاتی که میدانیم این است که فرماندهان سپاه زمام امور را در دست گرفتهاند و این ابهام برای نیروهایی در درون جمهوری اسلامی موسوم به آتشبهاختیار نیز وجود دارد، اما این نیروها در برابر سپاه پاسداران که کنترل عمومی بر این نیروها دارند، نقش و حرف چندانی نخواهند داشت.»
پس از اعلام بازگشایی تنگه هرمز، رسانههای نزدیک به سپاه از جمله فارس و تسنیم از سکوت مقامهای جمهوری اسلامی درباره توافق با آمریکا انتقاد کردند.
این رسانهها توضیح ندادن درباره روند مذاکرات را مبهم و مایه نگرانی دانستند.