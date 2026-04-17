اطلاعات رسیده حاکی از آن است که این سه زن در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه یا فعالیت‌های فردی و مدنی بازداشت شده‌اند و با گذشت هفته‌ها از زمان بازداشت، همچنان از روند رسیدگی قضایی و سرنوشت پرونده‌های خود بی‌اطلاع‌اند و از دسترسی به وکیل، محروم مانده‌اند.

بازداشت به‌دلیل کمک به معترضان زخمی

از میان این سه زن، شعبانی، متولد سال ۱۳۷۲، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ است که ۱۳ بهمن به‌دست نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد.

او در حال حاضر در بند شش (بند زنان) زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود و اتهامش «محاربه» عنوان شده است. اتهامی که می‌تواند به صدور احکام سنگین از جمله اعدام منجر شود.

منابع مطلع گفته‌اند اتهام «محاربه» علیه این زن بازداشت‌شده به دلیل کمک‌رسانی او به معترضان زخمی در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه مطرح شده و گفته می‌شود او با استفاده از موتورسیکلت، مجروحان را به مراکز درمانی و بیمارستان منتقل می‌کرده است.

اتهام‌های متعدد برای یک فعال مدنی

انبایی فریمانی، شاعر و بازیگر تئاتر، متولد سال ۱۳۷۱، ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ به‌دست نیروهای فراجا بازداشت شده است.

این زن که به‌عنوان یکی از چهره‌های فعال مدنی در شهر فریمان شناخته می‌شود، در حال حاضر در بند شش زندان وکیل‌آباد مشهد است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «ارتباط با اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» عنوان شده است.

با این حال، جزییاتی درباره مصادیق این اتهام‌ها یا مستندات نهادهای امنیتی برای انتساب آن‌ها به او منتشر نشده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که انبایی فریمانی در حال حاضر از حق ملاقات و تماس با خانواده محروم مانده و پرونده او با محدودیت‌های شدید در اطلاع‌رسانی همراه است.

همچنین تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعاتی درباره دسترسی او به وکیل، زمان برگزاری دادگاه یا روند رسیدگی قضایی، منتشر نشده است.

اتهام‌های امنیتی بر پایه فعالیت در فضای مجازی

یاهو، متولد سال ۱۳۶۶، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ به‌دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد بازداشت شد.

این زن زندانی سیاسی در حال حاضر در بند شش زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود و از زمان بازداشت با محدودیت‌هایی از جمله محرومیت از ملاقات و تماس با خانواده مواجه بوده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، اتهام «همکاری با اسرائیل» علیه یاهو مطرح شده است. اتهامی که به گفته منابع مطلع، نهادهای امنیتی آن را به فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی، از جمله استفاده از استیکر «قلب» برای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نسبت داده‌اند.

همچنین گزارش شده است یکی دیگر از موارد مورد استناد نهادهای امنیتی، رقصیدن او در خیابان در پی انتشار خبر کشته شدن علی خامنه‌ای ، دیکتاتور سابق ایران، عنوان شده است.

با گذشت بیش از یک ماه از زمان بازداشت، اطلاعاتی درباره وضعیت دقیق پرونده، مستندات اتهام‌ها، دسترسی او به وکیل یا زمان رسیدگی به پرونده قضایی او منتشر نشده و پرونده‌اش همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد.

در مجموع، وضعیت این سه زن زندانی سیاسی نمونه‌ای از پرونده‌هایی است که با بازداشت با اتهام‌های سنگین، خطر صدور احکام سنگین از جمله اعدام، نبود شفافیت در روند رسیدگی قضایی و بلاتکلیفی طولانی‌مدت همراه شده است.

هرچند این روند در جمهوری اسلامی پدیده‌ای تازه نیست اما در ماه‌های اخیر شدت یافته است. روندی که هم‌زمان با سرکوب اعتراضات دی‌ماه و پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل، بار دیگر به یکی از ابزارهای اصلی حکومت برای خاموش کردن مخالفان بدل شده است.

در حدود ۴۰ روز گذشته، دست‌کم ۱۴ زندانی با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدند که هفت نفر از آنان از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه بودند.

هم‌زمان، صدها نفر دیگر نیز در معرض صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام‌اند. این چشم‌انداز خطر تداوم این چرخه مرگ را پررنگ‌تر کرده است.