دونالد ترامپ در مراسمی در شهر فینیکس در ایالت آریزونا، بازگشایی تنگه هرمز را «یک روز عالی و درخشان برای جهان» دانست.

رییس‌جمهوری ایالات متحده تاکید کرد با این حال، محاصره دریایی جمهوری اسلامی با بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان، از سوی بزرگ‌ترین ارتشی که جهان تاکنون دیده است، ادامه دارد.

ترامپ گفت جمهوری اسلامی با کمک آمریکا همه مین‌های دریایی را برداشته است یا در حال برداشتن آن‌ها است.

او افزود: تا زمانی که معامله ما با جمهوری اسلامی به طور کامل و صد درصد نهایی و امضا شود، با تمام قدرت در صحنه باقی می‌مانیم.»

ترامپ در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی گفت روند کار به خوبی پیش می‌رود، و اضافه کرد: «این روند باید بسیار سریع پیش برود و اکثر موارد از پیش مذاکره مورد توافق قرار گرفته است.»

او همچنین در مورد اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا در ایران گفت آمریکا همه «گرد و غبار هسته‌ای» را دریافت خواهد کرد و هیچ پولی به هیچ شکل و صورتی مبادله نخواهد شد.

ترامپ گفت جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.

او درادامه سخنانش به «آتش‌بس بی‌سابقه بین اسرائیل و لبنان» اشاره کرد و گفت: «ما به چیزی دست یافتیم که همه می‌گفتند غیرممکن است.»

ترامپ تاکید کرد: «توافق ما با ایران به هیچ وجه به لبنان گره نخورده است.»