مولوی عبدالحمید، امام ‌جمعه اهل‌ سنت زاهدان، با تأکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی، خواستار جلوگیری از تداوم جنگ و کاهش خسارات انسانی و اقتصادی شد، و توجه به مطالبات مردم از جمله عدالت و آزادی شد.

به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، او در سخنرانی نماز جمعه گفت در وضعیت کنونی، کشور به «دیپلماسی بسیار قوی و دارای اختیارات کامل» نیاز دارد تا بتواند از ادامه درگیری‌ها جلوگیری کند و مانع افزایش تلفات و خسارات شود.

مولوی عبدالحمید تأکید کرد که دستگاه دیپلماسی نباید تحت تأثیر جریان‌های تندرو قرار گیرد یا از آن‌ها هراس داشته باشد.

او در بخش دیگری از سخنانش ضمن ابراز مخالفت با جنگ، گفت که هیچ‌کس خواهان کشته‌شدن انسان‌ها و ویرانی کشور نیست.

مولوی عبدالحمید همچنین بر ضرورت تأمین امنیت، تقویت گفت‌وگو و توجه به مطالبات مردم از جمله عدالت و آزادی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، او با انتقاد از مجازات اعدام و مصادره اموال مخالفان، این اقدامات را موجب افزایش نارضایتی عمومی دانست و خواستار پرهیز از چنین رویکردهایی شد.