بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در پیامی ویدیویی. درباره لبنان گفت: «برای اولین بار، یک نوار امنیتی طولانی در سراسر مرز شمالی ایجاد کردیم. نه فقط در لبنان، بلکه در تمام طول مرز. آن‌ها می‌خواستند ما را در یک حلقه آتش محاصره کنند؛ ما یک حلقه امنیتی ایجاد کردیم.»

نتانیاهو افزود: «در مورد تهدید دور، ما نزدیک به ۹۰ درصد از زرادخانه موشک‌ها و راکت‌هایی را که نصرالله ساخته بود، نابود کردیم. خود نصرالله را از بین بردیم، آن‌ها را با عملیات‌های غافلگیرکننده ضربه زدیم و هزاران نفر از نیروهایشان را کشتیم.»

او ادامه داد: «حزب‌الله امروز، در مقایسه با دوران قدرت نصرالله، فقط سایه‌ای از گذشته خودش است. اما صادقانه می‌گویم: هنوز کار تمام نشده. ما برنامه‌هایی برای مقابله با موشک‌های باقی‌مانده و تهدید پهپادها داریم، اما وارد جزئیات نمی‌شوم. هدف دیگر ما هم خلع سلاح حزب‌الله است.»

نتانیاهو تاکید کرد: «به درخواست دوست من دونالد ترامپ، با او چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و دستاوردهای بزرگی به دست آوردیم، با یک آتش‌بس موقت در لبنان موافقت کردیم. به درخواست او، فرصتی برای پیشبرد یک راه‌حل ترکیبی سیاسی و نظامی با دولت لبنان داده شد. یادآوری می‌کنم: برای اولین بار در ۴۳ سال گذشته، نمایندگان اسرائیل به‌طور مستقیم با نمایندگان لبنان گفتگو می‌کنند. راه رسیدن به صلح هنوز طولانی است، اما ما آن را آغاز کرده‌ایم.»

نتانیاهو گفت: «یک دست ما سلاح را در دست دارد، و دست دیگرمان به سوی صلح دراز شده است. به هر شکل، ما امنیت را به ساکنان شمال بازخواهیم گرداند.»