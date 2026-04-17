علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «به امارات توصیه می‌کنیم از اقدامات زیان‌بار علیه ایران و جهان اسلام دست بردارد و از وابستگی به آمریکا و اسرائیل دست بکشد.»

او افزود: «دولت کنونی لبنان روش رفیق حریری را در پیش گرفته، اما حامیانش [آمریکا و اسرائیل] خود شکست خورده‌اند. این روش به نفع لبنان نیست.»

ولایتی ادامه داد: «دولت لبنان همچون اصحاب کهف در خواب غفلت است. اگر به مخاصمه با حزب‌الله ادامه دهد، مردم آن را کنار خواهند گذاشت.»