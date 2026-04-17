ترامپ: اسرائیل در پایان جنگ وضعیت بسیار خوبی خواهد داشت
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در گفتوگو با اکسیوس اعلام کرد که احتمالا مذاکرهکنندگان واشینگتن و تهران این آخر هفته دیدار خواهند کرد و او انتظار دارد آنها برای نهایی کردن توافقی جهت پایان دادن به جنگ به نتیجه برسند.
او گفت این توافق «امنیت اسرائیل را تضمین خواهد کرد» و تاکید کرد که «اسرائیل در پایان جنگ وضعیت بسیار خوبی خواهد داشت».
ترامپ افزود: «ایرانیها میخواهند دیدار کنند و به توافق برسند. فکر میکنم احتمالا آخر هفته نشستی برگزار خواهد شد. به نظرم ظرف یکی دو روز آینده به توافق خواهیم رسید.»