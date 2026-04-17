اندکی پیش از ساعت ۸:۱۵ شب، از ورود یک خودرو مشکوک که قصد داشت از ورودی اصلی، وارد محوطه‌ای شود که ساختمان ایران‌اینترنشنال در لندن در آن قرار دارد جلوگیری شد. اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصله‌ای تنها چند متر از استودیوهای این شبکه، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

در این بیانیه با اشاره به واکنش سریع تیم امنیتی ایران‌اینترنشنال، آتش‌نشانی و پلیس لندن، از اقدامات آنها تشکر شده است.

پلیس متروپولیتن لندن پنج‎‌شنبه ۲۷ فروردین اعلام کرد پس از آنکه یک کوکتل مولوتوف به سمت ساختمان یک سازمان رسانه‌ای فارسی‌زبان در شمال‌غرب لندن پرتاب شد، سه نفر بازداشت شده‌اند. بنا بر اعلام پلیس، این بمب آتش‌زا در یک پارکینگ انداخته و بلافاصله خاموش شد و هیچ خسارت یا جراحتی به‌جا نگذاشت. پلیس همچنین اعلام کرد که در حال حاضر این پرونده به‌عنوان یک حادثه تروریستی بررسی نمی‌شود، اما پلیس ضدتروریسم لندن در حال تحقیق درباره آن است.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در ادامه بیانیه خود افزوده است: «در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از عملیات نظامی اخیر در ایران، آزار و اذیت بستگان خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در داخل ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. ماموران امنیتی در شهرهای مختلف، عمدتا در تهران، به منازل والدین و بستگان نزدیک چندین تن از خبرنگاران ما حمله کرده‌اند. اعضای این خانواده‌ها در خانه‌هایشان بازجویی شده‌اند، در برخی موارد از آن‌ها فیلم‌برداری شده، و تحت فشار قرار گرفته‌اند تا بگویند والدین آن خبرنگاران هستند. ماموران تلفن‌ها و دیگر وسایل الکترونیکی آن‌ها را ضبط کرده‌اند و از برخی از آن‌ها هم، با وجود آن‌که هیچ ارتباطی با کار روزنامه‌نگاری فرزندانشان ندارند، درباره حساب‌های بانکی، دارایی‌ها و اموال‌شان سوال کرده‌اند.»

به‌گفته شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، «این اقدامات، بخشی از کارزار گسترده‌تر برای محدود کردن جریان آزاد اطلاعات و محروم کردن مردم ایران از دسترسی به خبرهای مستقل است. این فشارها در شرایطی فزونی گرفته که مقام‌های جمهوری‌اسلامی اینترنت را به صورت گسترده و سراسری قطع کرده و همزمان کنترل و سانسور شدید رسانه‌های داخل ایران هم ادامه دارد. تا امروز، قطع تقریبا کامل اینترنت در ایران وارد چهل‌وهشتمین روز خود شده که طولانی‌ترین قطع اینترنت در یک کشور از زمان فراگیری اینترنت و ثبت این داده هاست.»

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه این شبکه یکی از منابع اصلی ده‌ها میلیون ایرانی برای دسترسی آزادانه به اخبار و اطلاعات است، افزوده وقتی دسترسی مردم به اینترنت قطع می‌شود و کنترل رسانه‌های داخلی تشدید می‌شود، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، همچنان از معدود منابع قابل‌اعتماد خبر برای مردم داخل کشور باقی می‌مانند.

در بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال افزوده شده است:‌ «فشار بر روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال از تهدیدهای علنی فراتر رفته و با اقدامات عملی توام شده است. پیشتر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که دادسرای تهران دستور توقیف دارایی‌ها و مسدودسازی حساب‌های بانکی بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله ۶۳ خبرنگار ایران‌اینترنشنال را صادر کرده است. هم‌زمان، تهدیدها علیه ایران‌اینترنشنال در صداوسیما ادامه یافته و مجریان و کارشناسانش بارها خواستار آن شده‌اند که این شبکه با موشک هدف قرار گیرد. یادآوری می‌شود که ایران‌اینترنشنال هیچ دفتر یا نیروی کاری در داخل ایران یا در هیچ کشور دیگری در منطقه ندارد.»

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال در پایان بیانیه خود تاکید کرده است که این شبکه به کار خود ادامه می‌دهد و همچنان به روزنامه‌نگاری مستقل و به گزارش واقعیت‌ها، بی‌هراس و بدون تسلیم در برابر ارعاب، متعهد می‌ماند.

متن کامل بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال درباره ارعاب و تهدیدهای فزاینده

ایران‌اینترنشنال حمله‌ای را که شامگاه ۲۶ فروردین در نزدیکی استودیوهایش در لندن رُخ داد، محکوم می‌کند.

اندکی پیش از ساعت ۸:۱۵ شب، از ورود یک خودرو مشکوک که قصد داشت از ورودی اصلی، وارد محوطه‌ای شود که ساختمان ما در آن قرار دارد جلوگیری شد. اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصله‌ای تنها چند متر از استودیوهای ما، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. تیم امنیتی ما بلافاصله وارد عمل شد و اندکی بعد هم پلیس و آتش‌نشانی در محل حاضر شدند. ما از واکنش سریع آن‌ها سپاسگزاریم.

۲۷ فروردین پلیس متروپولیتن اعلام کرد پس از آن‌که یک کوکتل مولوتوف به سمت ساختمان یک سازمان رسانه‌ای فارسی‌زبان در شمال‌غرب لندن پرتاب شد، سه نفر بازداشت شده‌اند. بنا بر اعلام پلیس، این بمب آتش‌زا در یک پارکینگ انداخته شد و بلافاصله خاموش شد و هیچ خسارت یا جراحتی به‌جا نگذاشت. پلیس همچنین اعلام کرد که در حال حاضر این پرونده به‌عنوان یک حادثه تروریستی بررسی نمی‌شود، اما پلیس ضدتروریسم لندن در حال تحقیق درباره آن است.

تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد و فعلا انگیزه‌ها و اهداف افراد دخیل در این ماجرا مشخص نشده است و ما تا زمانی که تحقیقات ادامه دارد، درباره این واقعه گمانه‌زنی نمی‌کنیم. ان حادثه که همزمان با روند فزاینده تهدیدها و ارعاب علیه ایران‌اینترنشنال و افراد مرتبط با خبرنگاران ما رُخ داد، یک موضوع جدی است.

در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از عملیات نظامی اخیر در ایران، آزار و اذیت بستگان خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در داخل ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. ماموران امنیتی در شهرهای مختلف، عمدتا در تهران، به منازل والدین و بستگان نزدیک چندین تن از خبرنگاران ما حمله کرده‌اند. اعضای این خانواده‌ها در خانه‌هایشان بازجویی شده‌اند، در برخی موارد از آن‌ها فیلم‌برداری شده، و تحت فشار قرار گرفته‌اند تا بگویند والدین آن خبرنگاران هستند. ماموران تلفن‌ها و دیگر وسایل الکترونیکی آن‌ها را ضبط کرده‌اند و از برخی از آن‌ها هم، با وجود آن‌که هیچ ارتباطی با کار روزنامه‌نگاری فرزندانشان ندارند، درباره حساب‌های بانکی، دارایی‌ها و اموال‌شان سوال کرده‌اند.

این اقدامات، بخشی از کارزار گسترده‌تر برای محدود کردن جریان آزاد اطلاعات و محروم کردن مردم ایران از دسترسی به خبرهای مستقل است. این فشارها در شرایطی فزونی گرفته که مقام‌های جمهوری‌اسلامی اینترنت را به صورت گسترده و سراسری قطع کرده و همزمان کنترل و سانسور شدید رسانه‌های داخل ایران هم ادامه دارد. تا امروز، قطع تقریبا کامل اینترنت در ایران وارد چهل‌وهشتمین روز خود شده که طولانی‌ترین قطع اینترنت در یک کشور از زمان فراگیری اینترنت و ثبت این داده هاست.

وقتی دسترسی مردم به اینترنت قطع می‌شود و کنترل رسانه‌های داخلی تشدید می‌شود، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، همچنان از معدود منابع قابل‌اعتماد خبر برای مردم داخل کشور باقی می‌مانند.

برای ده‌ها میلیون ایرانی، ایران‌اینترنشنال یکی از منابع اصلی خبر است.

فشار بر روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال از تهدیدهای علنی فراتر رفته و با اقدامات عملی توام شده است. پیشتر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که دادسرای تهران دستور توقیف دارایی‌ها و مسدودسازی حساب‌های بانکی بیش از ۱۰۰ نفر، از جمله ۶۳ خبرنگار ایران‌اینترنشنال را صادر کرده است. هم‌زمان، تهدیدها علیه ایران‌اینترنشنال در صداوسیما ادامه یافته و مجریان و کارشناسانش بارها خواستار آن شده‌اند که این شبکه با موشک هدف قرار گیرد. یادآوری می‌شود که ایران‌اینترنشنال هیچ دفتر یا نیروی کاری در داخل ایران یا در هیچ کشور دیگری در منطقه ندارد.

جمهوری‌اسلامی همچنین به هدف قرار دادن رایانه‌ها و تلفن‌های همراه خبرنگاران ادامه داده است. مقام‌های مسئول ما در چندین کشور اروپایی و در آمریکای شمالی، ما را از حملات سایبری مستمر علیه خبرنگاران‌مان آگاه کرده‌اند. این حملات دیجیتال بخشی از کارزار گسترده‌تر ارعاب و آزار علیه ایران‌اینترنشنال و خبرنگاران آن است.

این اقدامات، در مجموع، بیانگر یک کارزار ارعاب فرامرزی با هدف ساکت کردن روزنامه‌نگاری مستقل است. خبرنگاران نباید تهدید شده یا هدف حمله قرار گیرند و از خانواده‌های آن‌ها نیز نباید به‌عنوان ابزار فشار استفاده شود. چنین اقداماتی، مصداق تعرض به امنیت فردی، آزادی مطبوعات و حق مردم برای دانستن است.

کارشناسان سازمان ملل در اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کردند که ارعاب و خشونت علیه ایران‌اینترنشنال بخشی از الگوی گسترده‌تری از سرکوب علیه خبرنگاران فارسی‌زبانی بوده که خارج از کشور کار خبری می‌کنند. آخر بهمن ۱۴۰۱، ایران‌اینترنشنال پس از شدت‌گرفتن تهدیدهایی که سرچشمه آن‌ها جمهوری‌اسلامی بود، به‌طور موقت فعالیت استودیوهای لندن خود را متوقف و پخش برنامه‌ها را به واشینگتن دی‌سی منتقل کرد. بهمن ۱۴۰۲، بریتانیا در ارتباط با طرح ترور دو مجری ایران‌اینترنشنال در خاک این کشور، تحریم‌هایی را علیه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد. فروردین ۱۴۰۳، یکی از مجریان ما بیرون از خانه‌اش در لندن با چاقو هدف حمله قرار گرفت؛ حمله‌ای که پرونده تحقیقات آن به پلیس ضدتروریسم سپرده شد. همه این رویدادها، نشان‌دهنده تلاشی مستمر برای ارعاب ایران‌اینترنشنال و خاموش کردن روزنامه‌نگاری مستقل فارسی‌زبان فراتر از مرزهای ایران هستند.

ما از مقام‌های بریتانیایی بابت حمایت مستمرشان و برای آن‌که تهدیدها علیه خبرنگاران و سازمان‌های رسانه‌ای را جدی می‌گیرند، سپاسگزاریم.

ایران‌اینترنشنال به کار خود ادامه خواهد داد. ما همچنان به روزنامه‌نگاری مستقل و به گزارش واقعیت‌ها، بی‌هراس و بدون تسلیم در برابر ارعاب، متعهد می‌مانیم.