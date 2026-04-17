کمیته یهودیان آمریکا از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، خواست که بازگشت آمریکایی‌های زندانی در ایران را به عنوان «اولویت ملی فوری» در نظر بگیرد.

به نوشته روزنامه اورشلیم‌پست، این کمیته در بیانیه‌ای که به طور مشترک با چند گروه دیگر در آمریکا منتشر کرد، گفت: «ایالات متحده باید صریح باشد: بازداشت یا گروگان‌گیری غیرقانونی آمریکایی‌ها، پذیرفته یا به حاشیه رانده نخواهد شد. دشمنان ما باید بدانند که آسیب رساندن به آمریکایی‌ها عواقب ماندگاری دارد و آمریکایی‌ها باید مطمئن شوند که دولتشان با عزم راسخ بازگشت آنها را دنبال خواهد کرد.»

علاوه بر کمیته یهودیان آمریکا، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، بنیاد میراث جیمز دبلیو فولی، مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ و اتحاد علیه ایران هسته‌ای، این بیانیه را امضا کرده‌اند.

بنیانگذاران انجمن گروگان‌ها و خانواده‌های گمشده ایالات متحده، شاخه آمریکایی گروهی که از گروگان‌های اسرائیلی در غزه حمایت می‌کرد، نیز این درخواست را امضا کرده‌اند.