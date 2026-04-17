تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه این کشور در امور سوریه، در سخنرانی خود در مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت: «ایالات متحده نیروهایش را از سوریه خارج کرد؛ اقدامی که کاملا برخلاف رویکردی بود که طی یک قرن گذشته دنبال می‌شد.»

او با اشاره به پیچیدگی‌های منازعه سوریه، از جمله حضور داعش، تنش‌ها با کردها و دروزی‌ها و نیز نفوذ جمهوری اسلامی افزود سوریه طی ۵۰ سال با جامعه جهانی در تقابل بود.

باراک ادامه داد با این حال، سوریه اکنون به «یکی از باثبات‌ترین و شگفت‌انگیزترین» کشورهای منطقه تبدیل شده، زیرا از رویکردی که برای نیم‌قرن به آن پایبند بود، فاصله گرفته است.