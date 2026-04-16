بلومبرگ: دستیابی آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی حدود شش ماه زمان نیاز دارد
به گزارش بلومبرگ، برخی مقامات خلیجفارس و اروپایی معتقدند که دستیابی آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی حدود شش ماه زمان نیاز دارد و طرفهای درگیر باید آتشبس را برای این مدت حفظ کنند.
بر اساس این گزارش، مقامات میگویند حتی اگر تلاشهای دیپلماتیک کنونی همچنان پیش برود، مذاکرات احتمالا پیچیده و طولانی خواهد بود.
این ارزیابی در حالی مطرح میشود که واشینگتن و تهران در حال بررسی راههایی برای تمدید یک آتشبس شکننده و احیای مذاکراتی هستند که با هدف پایان دادن به درگیری و رسیدگی به برنامه هستهای ایران انجام میشود.