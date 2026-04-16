رسانه سازمان ملل: بحران در خاورمیانه بر کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام تاثیر میگذارد
سرویس خبری سازمان ملل متحد از تاثیر منفی بحران در خاورمیانه برای کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام خبر داد.
بر اساس این گزارش، بحران خاورمیانه یک رویداد ژئوپولیتیکی دور از دسترس نیست.
یک مقام ارشد برنامه توسعه سازمان ملل متحد در منطقه اقیانوس آرام به این سرویس خبری گفت: «ما در انتهای زنجیره تأمین هستیم، بنابراین این بحران انرژی واقعاً بر جوامع ما تأثیر میگذارد.»
این گزارش حاکی از آن است که از فیجی تا تووالو، و از جزایر سلیمان تا جزایر مارشال، دولتها در حال تلاش برای صرفهجویی در مصرف سوخت، محافظت از خانوادهها و آسیبپذیرترین افراد و ادامه خدمات ضروری هستند.
سرویس خبری سازمان ملل متحد نوشت برای اقیانوس آرام، خطر اصلی این است که اختلال در انرژی در تنگه، قیمت سوخت، هزینههای سوخت و نرخ حمل و نقل را در سراسر زنجیرههای تأمین آسیا و اقیانوسیه افزایش دهد.