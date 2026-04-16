ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی که ساعات اولیه پنج‌شنبه ۲۷ فروردین (به وقت ایران) منتشر شد، نوشت: «مدت طولانی است که این دو رهبر با هم صحبت نکرده‌اند، چیزی حدود ۳۴ سال. این اتفاق فردا خواهد افتاد. عالی!»

او مشخص نکرد کدام مقام‌های لبنانی و اسرائیلی در این گفت‌وگو شرکت خواهند کرد و جزییات بیشتری نیز ارائه نداد.

خبرگزاری رویترز نوشت که دفتر نخست‌وزیر اسرائیل بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. دفتر ژوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، و نواف سلام، نخست‌وزیر این کشور نیز واکنشی فوری به این موضوع نشان ندادند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از «یک منبع رسمی» گزارش داد لبنان از هرگونه تماس قریب‌الوقوع میان مقام‌های این کشور و اسرائیل بی‌اطلاع است.

این منبع گفت: «ما از هیچ تماس برنامه‌ریزی‌شده‌ای با طرف اسرائیلی آگاه نیستیم و هیچ‌گونه اطلاعی نیز از طریق مجاری رسمی در این‌ خصوص دریافت نکرده‌ایم.»

در سوی دیگر، گیلا گملیل، وزیر علم و فناوری اسرائیل، اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ۲۷ فروردین با جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، گفت‌وگو خواهد کرد.

اسرائیل، لبنان و آمریکا، ۲۵ فروردین در بیانیه‌ای مشترک پس از نخستین دور مذاکرات خود در واشینگتن اعلام کردند گفت‌وگوها می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی لبنان و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور شود.

در این بیانیه آمده است که اسرائیل از خلع سلاح و برچیدن زیرساخت‌های حزب‌الله حمایت می‌کند.

زمینه جنگ و فشار برای آتش‌بس

درگیری کنونی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تشدید شد؛ زمانی که حزب‌الله، گروه مورد حمایت حکومت ایران، ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ در حمایت از تهران به‌سوی اسرائیل آتش گشود و این اقدام به حمله نظامی اسرائیل به لبنان انجامید.

این اتفاق تنها ۱۵ ماه پس از درگیری پیشین میان دو طرف رخ داد.

واشینگتن ۲۶ فروردین نسبت به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی، ابراز خوش‌بینی کرد.

یک مقام ارشد اسرائیلی گفت کابینه امنیتی این کشور اواخر روز ۲۶ فروردین برای بررسی احتمال آتش‌بس در لبنان تشکیل جلسه داده است.

یک مقام ارشد دیگر اسرائیلی و یک مقام ارشد لبنانی نیز گفتند دولت نتانیاهو تحت فشار شدید واشینگتن برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان است.

تداوم درگیری‌ها در میدان

نتانیاهو در یک پیام ویدیویی که ۲۶ فروردین (اواخر روز) منتشر شد، گفت ارتش اسرائیل همچنان به حملات خود علیه حزب‌الله ادامه می‌دهد و در آستانه «غلبه» بر شهر بنت‌جبیل در جنوب لبنان است.

یک مقام ارشد لبنانی نیز گفت ارزیابی بیروت این است که اسرائیل قصد دارد پیش از پیشرفت در روند دیپلماتیک، پیروزی نظامی در بنت‌جبیل به‌دست آورد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهایش همچنان «عملیات زمینی هدفمند» را در جنوب لبنان ادامه می‌دهند.

حزب‌الله نیز به حملات خود ادامه داد و به گزارش شبکه المنار، وابسته به این گروه، راکت‌هایی به‌سوی دو شهر در اسرائیل شلیک کرد.

به دنبال این تحولات، در داخل اسرائیل، آژیرهای هشدار حملات راکتی به صدا درآمد و ساکنان چند شهر در شمال این کشور به پناهگاه‌ها رفتند.

گزارش فوری از تلفات منتشر نشده است.