وب‌سایت خبری آکسیوس در گزارشی که پنج‌شنبه ۲۷ فروردین منتشر شد، با نمایندگانی از طیف‌های گوناگون دموکرات درباره موضع‌شان نسبت به تامین بودجه دفاعی اسرائیل، به‌ویژه گنبد آهنین، مصاحبه کرده و نتیجه گرفته است که هرچند دموکرات‌ها حتی پیش از جنگ اسرائیل و حماس هم به‌تدریج از اسرائیل فاصله می‌گرفتند، اما دخالت آمریکا در جنگ ایران، مساله را از حوزه سیاست خارجیِ انتزاعی خارج کرده و آن را به موضوعی بسیار مهم‌تر و ملموس‌تر برای رای‌دهندگان آمریکایی تبدیل کرده است.

آکسیوس همچنین نوشت که به‌جز دموکرات‌هایی که به‌صراحت با تامین مالی اسرائیل از سوی آمریکا مخالفند، دموکرات‌های میانه‌رو و آنهایی که در حوزه‌های انتخابیه رقابتی قرار دارند، از سوی رای‌دهندگان و فعالان سیاسی تحت فشارند تا موضع سخت‌گیرانه‌تری علیه اسرائیل اتخاذ کنند.

یکی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که به شرط ناشناس ماندن با این رسانه گفت‌وگو کرده است، تاکید کرد که این موضوع در انتخابات مقدماتی برای او مشکل‌ساز شده بود.

او دلیل اصلی مخالفت افکار عمومی با تامین مالی تسلیحات دفاعی را بیش از هرچیز «احتمالا جنگ با ایران» خواند و افزود: «مردم در آمریکا می‌پرسند "چرا در این جنگ لعنتی درگیریم؟" و "چرا همه راه‌ها به نتانیاهو ختم می‌شود؟"»

نمایندگان مخالف اسرائیل چه می‌گویند؟

مکسول فراست، نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا، به آکسیوس گفت که مخالفت با استفاده از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی برای تامین مالی سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» اسرائیل «چهار سال پیش دیدگاهی به‌شدت حاشیه‌ای و افراطی تلقی می‌شد» اما دیگر این‌طور نیست.

جیم مک‌گاورن، دیگر عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت ماساچوست، نیز به این رسانه گفت که دیگر «نمی‌تواند از کمک نظامی بیشتر» به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، حمایت کند. او که پیش‌تر از حامیان اختصاص بودجه به گنبد آهنین اسرائیل بود، اکنون به‌دلیل آنچه «فقدان پاسخ‌گویی» خواند، به صف نمایندگانی پیوسته که دیگر دست‌کم به راحتی حاضر به ادامه آن حمایت نیست.

مارک پوکان، نماینده دموکرات از ایالت ویسکانسین هم که سال ۲۰۲۱ به تامین مالی گنبد آهنین رای مثبت داده بود، اکنون این‌طور استدلال می‌کند که اسرائیل به اندازه کافی پول دارد که جنگ‌هایی را که به راه انداخته پیش ببرد و اصلا به پول آمریکا نیازی ندارد.

آکسیوس تاکید کرده است که در رای‌گیری سال ۲۰۲۱ تنها هشت نماینده دموکرات به این بودجه رای منفی دادند.

دموکرات‌های حامی اختصاص بودجه به اسرائیل چه می‌گویند؟

آکسیوس به نقل از گروه دیگر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا نوشته است که همچنان گروهی حاضر نیستند تا آنجا پیش بروند که خواستار کاهش تدریجی بودجه آمریکا برای گنبد آهنین شوند.

جری ندلر، نماینده دموکرات از ایالت نیویورک و یک ترقی‌خواه یهودی، یکی از آنهاست. او با تاکید بر اینکه «آماده نیستم تا این حد پیش بروم» گفت که رهبری نتانیاهو، روابط اسرائیل با دموکرات‌ها را به جایگاه بسیار بدی رسانده است.

برد اشنایدر، نماینده دموکراتِ ایالت ایلینوی، نیز معتقد است که ایالات متحده از تمام سرمایه‌گذاری‌هایش در برنامه‌های مشترکی چون گنبد آهنین ، پیکان و فلاخن داوود سوده برده و نمی‌توان این موضوع را به یک تعهد ساده تقلیل داد.»

این بحث‌ها در حالی بر اردوگاه دموکرات‌های کنگره آمریکا سایه انداخته است که به‌نوشته آکسیوس، کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل، موسوم به آیپک، در انتخابات آمریکا میلیون‌ها دلار هزینه می‌کند تا میانه‌روهای حامی اسرائیل را تقویت و منتقدان حکومت اسرائیل را از میدان به‌در کند.

نتانیاهو حدود چهار ماه پیش به نشریه اکونومیست گفت که می‌خواهد اسرائیل ظرف ۱۰ سال آینده کمک نظامی آمریکا را «به‌تدریج کاهش دهد.»