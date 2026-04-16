نماینده حزبالله: سفیر جمهوری اسلامی ما را در جریان آتشبس کوتاهمدت احتمالی قرار داد
حسن فضلالله، نماینده ارشد حزبالله، گفت که سفیر جمهوری اسلامی در بیروت این گروه را در جریان یک آتشبس کوتاهمدت احتمالی که قرار است از شامگاه پنجشنبه آغاز شود، قرار داده است.
فضلالله دقایقی پیش از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده، از این آتشبس خبر دهد، با رویترز گفتوگو کرد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا حزبالله به آتشبس احتمالی پایبند خواهد بود یا نه، گفت که همهچیز به توقف کامل تمامی اشکال خصومتها از سوی اسرائیل بستگی دارد.