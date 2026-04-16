جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ایران اینترنشنال گفت: «تلاش جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز و سپس گرفتن عوارض، نه تنها از سوی آمریکا پذیرفته نشده، بلکه کشورهای منطقه نیز که در واقع بیشترین آسیب را از این وضع می‌بینند، به تندی واکنش نشان دادند و این اقدام را اخاذی، باج‌گیری و گروگان‌گیری قلمداد کردند.»

برزگر افزود: «حتی عمان هم پیشنهاد جمهوری اسلامی برای تقسیم این عوارض بین دو کشور را رد کرده است و کشورهای دیگر که واردکنندگان انرژی هستند، هم مخالف هستند.»

او ادامه داد: «بنابراین اساسا زمینی اجرایی و پذیرشی در سطح جهانی برای پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی وجود ندارد و در مواردی هم که عوارض پرداخت شده، از جمله به صورت رمزارز، ابهامات بسیاری وجود دارد.»

برزگر با اشاره به محاصره دریایی جنوب ایران از سوی آمریکا در پی بسته شدن تنگه هرمز، گفت که چنین محاصره‌ای، دسترسی ایران به جهان را مختل کرد و به اقتصاد کشور آسیب رسانده و در نتیجه انسداد تنگه هرمز نه تنها هیچ نتیجه مثبتی تا اکنون برای جمهوری اسلامی نداشته بلکه «یک شکست» قلمداد می‌شود.

این تحلیلگر درباره شکاف‌ها در درون جمهوری اسلامی نیز گفت: «جمهوری اسلامی همواره وضعیت تناقض‌آمیزی داشته است و علیرغم اینکه در عرصه عمومی نشان داده یک جهت‌گیری را داشته اما دچار اختلافات درونی بوده است، زیرا بین باند‌های مختلف قدرت و جناح‌های مختلف، تضاد منافع وجود دارد.»

برزگر گفت: «در دوره علی خامنه‌ای، او به هر حال به نوعی سعی می‌کرد که این اختلافات را مدیریت کند و او فصل‌الخطاب قلمداد می‌شد. اما الان در نبود یک رهبری، و در غیبت مؤثر جانشین او که گفته می‌شود پسرش است، ما عملا نشانه‌ای از حضور رهبر در تصمیم‌گیری‌ها را ندیده‌ایم و این اختلافات طبیعتا می‌تواند همچنان ادامه پیدا کند و بسته به شرایط، یک گروه می‌تواند علیه یک گروه دیگر دست به اقداماتی بزند یا از اشتباهات جریان رقیب استفاده کند.»

این تحلیلگر تاکید کرد: «برای توافق صرفا توافق آمریکا با شخصی مثل قالیباف مهم نیست، بلکه کلیت سپاه پاسداران و کلیت قدرت در جمهوری اسلامی باید توافق کند که رسیدن به چنین اجماعی هم در داخل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی البته کار آسانی نیست.»