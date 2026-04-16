هگست: اگر جمهوری اسلامی توافق را نپذیرد، آماده ازسرگیری نبرد هستیم
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال آواربرداری از سایتهای موشکی بمبارانشده است.
او گفت: «ایران دوست دارد بگوید تنگه هرمز را کنترل میکند، اما نیروی دریایی ندارد. تهدید جمهوری اسلامی به شلیک به کشتیهای تجاری کنترل نیست، بلکه دزدی دریایی است.»
هگست افزود نیروی دریایی ایالات متحده بهدلیل برخورداری از توان دریایی، تردد ورودی و خروجی از تنگه هرمز را کنترل میکند.
به گفته او، ارتش آمریکا محاصره تنگه هرمز را «تا هر زمان که لازم باشد»، ادامه خواهد داد.
وزیر جنگ ایالات متحده همچنین هشدار داد اگر جمهوری اسلامی توافق را نپذیرد، نیروهای آمریکایی آماده ازسرگیری نبرد هستند.