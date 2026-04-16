دولت کانادا در پاسخ به پرسش مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال در تورنتو، با انتشار بیانیهای استفاده از مجازات اعدام، استفاده غیرقانونی و مرگبار از خشونت علیه معترضان، بازداشتهای خودسرانه و تاکتیکهای ارعاب از سوی حکومت ایران را بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «ما در همبستگی با مردم ایران ایستادهایم؛ مردمی که صدایشان باید شنیده شود، در حالی که خواستار احترام به حقوقشان هستند.»
دولت کانادا همچنین از همه طرفهای درگیر در جنگ علیه جمهوری اسلامی خواست که به مذاکرات برای دستیابی به پایانی پایدار برای این درگیری ادامه دهند.
در این بیانیه آمده است: «کانادا بار دیگر بر اهمیت احترام به حقوق ناوبری بینالمللی در تنگه هرمز و آبراههای اطراف و نیز بر ایمنی دریانوردانی که معیشتشان به مسیرهای باز دریایی وابسته است تاکید میکند و به همکاری با شرکای بینالمللی برای حمایت از تلاشهای دیپلماتیک بهمنظور حفظ حقوق ناوبری بینالمللی در تنگه هرمز ادامه خواهد داد.»