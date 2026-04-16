نماینده اتحادیه اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت آزادی ناوبری و امنیت دریایی در تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای دریایی جهان، برای ثبات خاورمیانه، تجارت جهانی، امنیت انرژی و غذا و زنجیره‌های تامین ضروری است و هر اقدامی که عبور ایمن و آزاد از این تنگه را تهدید کند، غیرقابل قبول است.

او تاکید کرد امنیت دریایی و آزادی ناوبری باید مطابق حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل رعایت شود و این اصول نمی‌تواند به خواست یک کشور مشروط شود.

این دیپلمات اروپایی افزود اتحادیه اروپا به همکاری با شرکای منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات ادامه می‌دهد و دیپلماسی را کلید حل مسائل می‌داند.

به گفته او، اتحادیه اروپا آماده است در هماهنگی با شرکا برای پایان درگیری‌ها، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده، از جمله برنامه موشک‌های بالستیک ایران، مشارکت کند.