آمریکا فهرست کالاهای قاچاق را در ارتباط با محاصره بنادر جنوب ایران اعلام کرد
ارتش آمریکا فهرست گستردهای از کالاهایی را منتشر کرده که آنها را قاچاق میداند و اعلام کرده این کالاها را در جریان محاصره بنادر جنوب ایران از هر کشتی تجاری، «صرفنظر از موقعیت جغرافیایی»، توقیف خواهد کرد.
این فهرست شامل تسلیحات، مهمات و تجهیزات نظامی است که به عنوان «قاچاق مطلق» شناخته میشوند.
همچنین کالاهایی مانند نفت، آهن، فولاد و آلومینیوم و برخی اقلام غیرنظامی به عنوان «قاچاق مشروط» ذکر شدهاند، زیرا ممکن است برای اهداف نظامی استفاده شوند.
این اطلاعیه اضافه میکند حتی اقلام معمولی مانند تجهیزات الکترونیکی یا ماشینآلات سنگین، در صورتی که شواهدی از استفاده نظامی آنها وجود داشته باشد، قابل توقیف خواهند بود.