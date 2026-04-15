دیلی تلگراف: عربستان سعودی خواستار کاهش فشار نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی شده است
روزنامه دیلی تلگراف به نقل از «دیپلماتهای خلیج فارس» نوشت: عربستان سعودی از آمریکا خواسته است که فشار نظامی خود بر جمهوری اسلامی را کاهش دهد و به میز مذاکرات بازگردد، زیرا نگران اقدام تلافیجویانه احتمالی است که میتواند کشتیرانی در دریای سرخ را مختل کند.
به نوشته این روزنامه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، از واشینگتن خواسته است که محدودیتهای دریایی خود علیه بنادر ایران را در پی نگرانیها از تشدید تنشهای منطقهای لغو کند.
دیلی تلگراف اشاره کرد که رایزنیهای عربستان نشاندهنده نگرانیها در ریاض است مبنی بر اینکه تهران در واکنش به محاصره آمریکا، به متحدان حوثی خود در یمن دستور دهد تنگه بابالمندب در دریای سرخ را که بخش زیادی از صادرات نفت عربستان از آن عبور میکند، مسدود کنند.