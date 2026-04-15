شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران در بیانیهای در مورد «جنایات سازمانیافته حاکمیت» از جمله «اعدامهای تازه و دستگیری فعالان مدنی و آزادیخواه» نوشت که اعدام، «قتل عمد حکومتی» است که هدفش، «ابزارسازی برای ایجاد رعب و وحشت عمومی و عقب راندن جامعه از مطالبات بنیادین و برحق است.»
این شبکه ضمن درخواست برای توقف فوری و بدون قید و شرط تمامی این احکام، بهویژه در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی افزود: «حکومت اسلامی با توسل به اتهامات واهی نظیر جاسوسی و اتکا به اعترافات اجباری تحت شکنجه، به ماشین کشتار خود سرعت بخشیده تا بقای خود را تضمین کند.»
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران همچنین خواستار آزادی فوری تمامی کسانی شد که صرفاً به دلیل دفاع از حق آزادی بیان و عدالتطلبی در زندانها به سر میبرند.
این شبکه اشاره کرد که «حاکمیت بلامنازع سپاه پاسداران بر تمامی ارکان کشور» منجر به «برقراری یک حکومت نظامی تمامعیار شده است» و تاکید کرد: «فضای جامعه بهشدت امنیتی شده و خفقان موجود، حتی از دوران پیش از تنشهای نظامی نیز فراتر رفته است.»
در بیانیه با تاکید بر «موضع صلحطلبانه نه به جنگ» گفته شد: «سیاستهای ماجراجویانه جمهوری اسلامی و بهرهبرداری از گروههای نیابتی، ایران را به ورطه یک رویارویی ویرانگر کشانده است.»
شبکه نوشت: «هرگونه درگیری نظامی، علاوه بر نابودی زیرساختهای ملی، دستاویزی برای استبداد جهت انسداد هرچه بیشتر فضای مدنی خواهد بود.»
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران همچنین با محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل نوشت: «مردم ایران به دلیل تبعات این تنشزاییها، با بحرانهای معیشتی خردکننده، فقر مطلق و گرانی افسارگسیخته روبرو هستند.»