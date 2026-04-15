ترامپ: پایان جنگ ایران نزدیک است
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، درباره آینده جنگ ایران گفت: «فکر میکنم این جنگ نزدیک به پایان است. بله، پایان آن را خیلی نزدیک میبینم. اگر همین حالا هم کنار بکشیم، ۲۰ سال طول میکشد تا آن کشور دوباره ساخته شود. ولی کار ما هنوز تمام نشده است. ببینیم چه میشود. فکر میکنم آنها [حکومت ایران] خیلی میخواهند توافق کنند.»
او در گفتوگو با فاکس نیوز که بخشهای کوتاهی از آن در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، پیشبینی کرد که در مذاکرات پیشِ رو «یک توافق عالی» حاصل خواهد شد.
ترامپ تاکید کرد که با همه مذاکره میکند و اکنون نیز در حال انجام «کاری بزرگ برای آمریکا و تمام دنیا» است.
رییسجمهوری آمریکا در بخشی از صحبتهایش از عملکرد ناتو در جریان جنگ ایران انتقاد کرد و گفت که آمریکا «هیچ کمکی» از این ائتلاف نظامی دریافت نکرده است.
ترامپ گفت: «ما همیشه به آنها کمک میکنیم، اما آنها به ما کمکی نکردند. سالانه صدها میلیارد دلار برای ناتو هزینه میکنیم و معنیاش این است: اگر اینجا کنار ما نباشند، جای دیگر هم نخواهند بود. پس چرا باید سالی صدها میلیارد دلار برای ناتو خرج کنیم اگر قرار نیست با ما باشند؟ اگر در موضوع ایران با ما نباشند، در موضوعات خیلی بزرگتر هم نخواهند بود.»
نسخه کامل این مصاحبه قرار است شامگاه چهارشنبه ۲۶ فروردین به وقت شرق آمریکا از شبکه خبری فاکس پخش شود.