رسانههای پاکستانی به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که احتمال دارد دور دوم مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی هفته آینده در پاکستان برگزار شود.
دور نخست مذاکرات در این کشور برگزار شده بود.
در همین حال، خبرگزاری تسنیم گزارش داد که اولین جلسه گفتوگوهای جمهوری اسلامی و پاکستان در تهران با شرکت عباس عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان برگزار شد.
این خبرگزاری اضافه کرد جمهوری اسلامی و پاکستان پنجشنبه در تهران به تفصیل درباره پیامهای رد و بدل شده بین ایران و آمریکا از روز یکشنبه تاکنون گفتوگو خواهند کرد.