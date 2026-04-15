مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، به خبرنگاران گفت هشت دانش‌آموز و یک معلم در این حمله در استان قهرمان‌مرعش کشته شدند و شش نفر از مجروحان در وضعیتی بحرانی هستند.

چیفتچی گفت: «این حمله صرفا یک اقدام شخصی بود که از سوی یکی از دانش‌آموزان ما انجام شد و یک حادثه تروریستی نیست.»

پیش‌تر، مکرم اونلوئر، استاندار قهرمان‌مرعش، گفته بود ضارب در جریان حادثه به خود شلیک کرده و جان باخته است.

او گفت: «یک دانش‌آموز کلاس هشتم با پنج قبضه سلاح و هفت خشاب در کیف خود وارد دو کلاس درس دانش‌آموزان کلاس پنجم شد و به‌صورت به آنها تیراندازی کرد و باعث کشته و زخمی شدن دانش‌آموزان شد. معتقدیم اسلحه‌ها و گلوله‌ها متعلق به پدرش بوده که سابقا پلیس بوده است.»

شبکه ان‌تی‌وی گزارش داد پدر ضارب بازداشت شده است.

قوانین حمل سلاح در ترکیه به‌طور کلی سخت‌گیرانه است و تنها افراد بالای ۲۱ سال با مجوز اجازه نگهداری سلاح دارند. با این حال، سلاح در ترکیه رایج است و بسیاری از نیروهای امنیتی مجاز به حمل و نگهداری آن هستند.

تیراندازی در مدارس در ترکیه بسیار نادر است. چیفتچی در پاسخ به خبرنگاران درباره اقدامات احتمالی پس از این تیراندازی‌ها بدون آنکه به جزییات اشاره کند، گفت: «ما اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.»

تصاویر تأییدنشده نشان می‌دهد چندین دانش‌آموز از پنجره طبقه دوم مدرسه در حالی که صدای تیراندازی در محوطه شنیده می‌شد، به بیرون می‌پریدند. تصاویر دوربین‌های مداربسته تایید نشده نیز نشان می‌دهد مهاجم به دو دانش‌آموز در حال حرکت در راهرو شلیک می‌کند.

دانش‌آموزان کلاس پنجم در ترکیه معمولا ۱۰ تا ۱۱ سال سن دارند.

تصاویر رسانه‌های ترکیه از محوطه مدرسه نشان می‌دهد آمبولانس‌ها به محل مدرسه که پلیس و جمعیتی در مقابل در ورودی آن تجمع کرده بودند، اعزام شده‌اند.

روز سه‌شنبه نیز یک دانش‌آموز سابق در مدرسه‌ای در استان شانلی‌اورفا در جنوب‌شرق ترکیه تیراندازی کرد و دست‌کم ۱۶ نفر از جمله دانش‌آموزان و معلمان را زخمی کرد و سپس خود را کشت.