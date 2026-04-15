رسانه‌های ایران از سفر یک هیات پاکستانی به تهران برای رساندن پیام آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی و برنامه‌ریزی برای دور دوم مذاکرات خبر دادند. همزمان، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، سفر منطقه‌ای خود به عربستان سعودی، قطر و ترکیه را آغاز کرده است.

خبرگزاری رویترز، عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین به نقل از یک منبع ارشد ایرانی نوشت که فرمانده ارتش پاکستان به زودی به تهران می‌رسد تا «شکاف بین ایران و آمریکا را کاهش دهد» و از شروع مجدد جنگ جلوگیری کند.

وال‌استریت ژورنال نیز گزارش داد که آمریکا و حکومت ایران بر سر اصول دیدار مجدد توافق کرده‌اند اما هنوز در مورد تاریخ و محل برگزاری تصمیمی نگرفته‌اند.