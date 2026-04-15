اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، پس از انتشار بیانیه مرتبط با تحریم سه فرد، ۱۷ نهاد و ۹ کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که وزارت‌خانه تحت مدیریت او مصمم است به قطع شبکه‌های قاچاق غیرقانونی و تروریسم نیابتی جمهوری اسلامی ادامه دهد.

او در این پست نوشت: «وزارت خزانه‌داری با هدف قرار دادن نخبگان حکومتی، از جمله خانواده شمخانی، که تلاش می‌کنند به بهای زیان مردم ایران سود ببرند، با شدت در حال پیشبرد کارزار «خشم اقتصادی» است.»

بسنت در ادامه به نهادهای مالی هشدار داد که وزارت خزانه‌داری از همه ابزارها و اختیارات خود، از جمله تحریم‌های ثانویه، علیه کسانی که همچنان از «فعالیت‌های تروریستی» تهران حمایت می‌کنند، استفاده خواهد کرد.