پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، درباره تغیبر رژیم گفت: «هزاران نفر از مردم ایران کشته شدند و امیدواریم که بهترین اتفاقها برای آنها بیفتد.» او با تاکید بر این که «اورانیوم غنیسازیشده آنها باید برود» همچنین گفت این موضوع یکی از محورهای اصلی در روند مذاکرات خواهد بود.
هگست افزود مواد غنیسازیشده ایران که در برخی تاسیسات مدفون شده، اکنون تحت «نظارت هوایی» قرار دارد و به گفته او، تحرکات مرتبط با این مواد بهطور مداوم رصد میشود.
وزیر جنگ آمریکا همچنین با اشاره به تحولات اخیر در ساختار قدرت در ایران گفت حکومت جدید به این نتیجه رسیده که توافق گزینه بهتری است.
او افزود این تغییر رویکرد در شرایطی رخ داده که به گفته او، رهبری پیشین جمهوری اسلامی از بین رفته است.
او در ادامه با اشاره به کشتهشدن علی خامنهای و برخی مقامهای ارشد نظامی جمهوری اسلامی گفت رهبر جدید آنها که به گفته او مجروح شده، «راهی جز پذیرش توافق نداشته است».
اعلام آتشبس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی، موجی از واکنشها و احساسات متناقض را در میان شهروندان ایرانی برانگیخته است. واکنشهایی که از ناامیدی و خشم نسبت به بقای حکومت تا امیدواری به آتشبس بهعنوان «تاکتیکی موقت» برای تحولات آینده و حتی سرنگونی را در بر میگیرد.
پیامهایی که از شهرهای مختلف به دست ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد بخش قابل توجهی از مخاطبان، این آتشبس موقت را به چشم «عقبنشینی یا توقفی ناخواسته در مسیر تغییرات احتمالی» میبینند.
برخی شهروندان با لحنی انتقادی، نسبت به نقش آمریکا و بهویژه دونالد ترامپ واکنش نشان دادند.
یکی از مخاطبان خطاب به ترامپ نوشت: «ما از شما کمک خواستیم که ایران را آزاد کنید، اما نه تنها آزاد نکردید، بلکه کشوری بسیار بدتر به ما تحویل دادید و خون ۴۵ هزار جاویدنام پایمال شد.»
کاربری دیگر نیز این توافق را نوعی «خلف وعده» توصیف کرد و نوشت: «آتشبس موقت برای مردم، آغاز بدبختی با دولتی ناتوان است. حتی توان بقا با این اقتصاد ورشکسته وجود ندارد.»
میان بسیاری از پیامها، احساس ناامیدی عمیق از آینده نیز دیده میشود.
یک شهروند از تهران نوشت: «وقتی خبر آتشبس را شنیدم، انگار دنیا روی سرم خراب شد.»
شهروندی دیگر نیز با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت: «بدبخت بودیم و حالا بدبختتر میشویم. دیگر هیچ امیدی نداریم.»
امید به «تاکتیک موقت» یا ادامه مسیر
در کنار این موج ناامیدی گسترده، گروهی دیگر از مخاطبان این آتشبس را نه پایان مسیر، بلکه بخشی از یک برنامه بزرگتر ارزیابی کردند.
برخی از این شهروندان معتقدند توافق کنونی میتواند «تاکتیکی برای ایجاد شرایط جدید و سرنگونی جمهوری اسلامی» باشد.
یکی از مخاطبان در همین زمینه خطاب به رییسجمهوری آمریکا نوشت: «لطفا کاری را که شروع کردهاید، نیمهتمام رها نکنید.»
شهروند دیگری نیز نوشت: «ترامپ میداند چه میکند. اگر قصد پذیرش شروط را داشت، اصلا وارد جنگ نمیشد. شاید در روزهای آینده شگفتیهای بیشتری رخ دهد.»
در برخی پیامها، تلاش برای حفظ امید و جلوگیری از ناامیدی عمومی نیز دیده میشود.
مخاطبی از کرمان خطاب به مردم نوشت: «اینقدر ناامید نباشید. تغییر رژیم ممکن است. این آتشبس شاید یک سورپرایز دیگر باشد. حق دارید خسته باشید، اما باید صبور بمانید.»
شهروندی دیگر در پیامی مشابه نوشت: «از این آتشبس ناراحت نشوید. دو روز پیش ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود اگر آتشبس شد، مردم فرصت دارند سرنوشت خود را به دست بگیرند. از حالا باید منتظر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بود.»
دن کین، رییس ستاد ارتش آمریکا، اعلام کرد که نیروهای این کشور توانایی حکومت ایران برای آسیب زدن به آمریکا را از بین بردند. او گفت عملیات علیه ایران با سه هدف مشخص انجام شد: از بین بردن برنامه موشکی، صنایع دریایی و صنایع نظامی جمهوری اسلامی.
رییس ستاد ارتش آمریکا با اشاره به نتایج این عملیات اظهار داشت: «نیروی دریایی جمهوری اسلامی در ته خلیج فارس قرار دارد و ۱۵۰ کشتی از بین رفته است.»
او همچنین گفت: «نیمی از نیروی دریایی سپاه و قایقهای کوچک تندرو از بین رفته است.»
رییس ستاد ارتش آمریکا در ادامه ابراز امیدواری کرد که تهران صلح پایدار را دنبال کند و افزود: «نیروهای ما در صورت نیاز آماده بازگشت به عملیات هستند.»
کین گفت ۸۰ درصد تاسیسات موشکی جمهوری اسلامی و توانمندی تولید موتورهای موشک آنها از بین رفته است.
رییس ستاد ارتش آمریکا درباره هدف قرار گرفتن هواپیمای آمریکایی به دست پدافند جمهوری اسلامی گفت: «در حال بررسی این موضوع هستیم و سریع از آن میآموزیم.»
روزنامه فایننشال تایمز روز چهارشنبه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که چند ساعت پس از آتشبس موقت جمهوری اسلامی و آمریکا، خط لوله نفتی شرق به غرب عربستان سعودی که نفت خام را از خلیج فارس به دریای سرخ برای صادرات منتقل میکند، هدف حمله قرار گرفته است.
به گفته این منابع، یکی از ایستگاههای پمپاژ در امتداد این خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری، حدود ساعت ۱۳ به وقت محلی روز چهارشنبه هدف قرار گرفته است. این خط لوله در پی اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، به یکی از مسیرهای اصلی صادرات نفت عربستان تبدیل شده است.
یکی از این منابع گفت این تاسیسات با پهپاد مورد حمله قرار گرفته و میزان خسارات در حال ارزیابی است.
شرکت دولتی آرامکو عربستان، مالک و بهرهبردار این خط لوله، از اظهارنظر خودداری کرده است.
مریم اکبریمنفرد، زندانی سیاسی، پس از حدود ۱۷ سال حبس، بدون حتی یک روز مرخصی، از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
اکبریمنفرد که از قدیمیترین زندانیان سیاسی زن در ایران و مادر سه دختر است، چهارشنبه ۱۹ فروردین و با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.
او دیماه ۱۳۸۸ و پس از رخدادهای عاشورای ۸۸ بازداشت شد و خرداد ۱۳۸۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، او را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.
اتهام او «محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده بود، اما خود او این اتهام را وارد نمیدانست.
اکبریمنفرد پس از حدود ۹ ماه حبس در یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین و همچنین بند متادون و دیگر بندهای این زندان، از مهرماه ۱۳۸۹ دوران محکومیت خود را در زندان رجاییشهر گذراند و در اردیبهشت ۱۳۹۰ به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
او پس از اعتراض به شرایط زندان و نگارش نامههای متعدد خطاب به مراجع تقلید، مقامهای جمهوری اسلامی و احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از آنجا به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
اکبریمنفرد ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد؛ جایی که در نخستین روز، در بازداشتگاهی موسوم به «مبارزه با مواد مخدر» نگهداری و از سوی ماموران اداره اطلاعات بازجویی شد.
او سپس بدون رعایت اصل تفکیک جرائم و در شرایطی فاقد امکانات بهداشتی کافی، به بند عمومی این زندان منتقل شد.
این زندانی سیاسی در تیر ۱۴۰۲ نیز با دو پرونده جدید در دادسراهای اوین و سمنان روبهرو شد که در نهایت به صدور دو سال حبس دیگر برای او به اتهامهای «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» انجامید.
او پس از گذراندن ۱۵ سال محکومیت خود در تبعید، آبان ۱۴۰۳ از زندان سمنان به زندان قرچک ورامین منتقل شد تا حکم دو سال حبس جدیدش به اجرا گذاشته شود.
خانواده اکبریمنفرد نیز از قربانیان سرکوبهای دهه ۶۰ هستند. دو برادر او در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۳ اعدام شدند و برادر کوچکتر و خواهرش نیز در تابستان ۱۳۶۷، با اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، اعدام شدند.
اکبریمنفرد پیشتر در نامهای به احمد شهید، گزارشگر پیشین ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نوشته بود ابوالقاسم صلواتی، قاضی پروندهاش، به او گفته است: «تو جور خواهر و برادرهایت را میکشی.»
ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد طی ۱۰ دقیقه و بهطور همزمان در چندین منطقه، ضربهای گسترده علیه حدود ۱۰۰ مقر و زیرساخت نظامی حزبالله وارد کرده است. این حملات مقرها و زیرساختهای نظامی حزبالله در سراسر بیروت، منطقه بقاع و جنوب لبنان را هدف قرار داده و به پایان رسیده است.
بر اساس این بیانیه، اهداف مورد حمله شامل مقرهای اطلاعاتی و ستادهای مرکزی مورد استفاده برای هدایت و برنامهریزی عملیات علیه نیروهای ارتش اسرائیل و غیرنظامیان، زیرساختهای سامانههای آتش و دریایی مرتبط با پرتاب موشک، و داراییهای نیروی رضوان و یگان هوایی ۱۲۷ این گروه بوده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این عملیات بر پایه دادههای دقیق اطلاعاتی و پس از هفتهها برنامهریزی توسط معاونت عملیات، معاونت اطلاعات، نیروی هوایی و فرماندهی شمال انجام شده و هدف آن تعمیق آسیب به حزبالله بوده است.
در این بیانیه آمده است بخش عمدهای از زیرساختهای هدف قرار گرفته در مناطق پرجمعیت قرار داشته و پیش از انجام حملات، اقداماتی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان اتخاذ شده است.
ارتش اسرائیل همچنین حزبالله را متهم کرد که با پیوستن به درگیری و اقدام تحت حمایت جمهوری اسلامی، به لبنان و مردم آن آسیب میزند.